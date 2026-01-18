Энергетики СГК держат тепло в Барнауле на фоне аномальных морозов
ТЭЦ и котельные строго выдерживают тепловой график, несмотря на аномальный мороз
18 января 2026, 18:49, ИА Амител
Энергетические объекты Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают функционировать в режиме максимальных нагрузок – это вызвано установившимися сильными морозами, говорится в сообщении компании.
По данным синоптиков, температура воздуха в последние дни опускалась до -38 градусов. Ожидается, что период низких температур продлится до 20 января, после чего в городе начнется потепление.
Специалисты барнаульского теплосетевого подразделения СГК, а также сотрудники ТЭЦ‑2 и ТЭЦ‑3 работают в режиме повышенной готовности. Теплоисточники – ТЭЦ и котельные – строго выдерживают тепловой график, рассчитанный в соответствии с температурой наружного воздуха. Это необходимо, чтобы тепло стабильно поступало в каждый жилой дом.
Теплосетевое подразделение СГК ведет круглосуточный контроль состояния теплосетевого хозяйства. Совместно с управляющими организациями энергетики отслеживают, насколько параметры температуры в домах потребителей соответствуют нормативам.
«На предприятиях СГК приняты дополнительные меры безопасности. Так, с персоналом, обслуживающим энергооборудование, проведены инструктажи по работе в условиях экстремального холода. Сформированы запасы комплектующих и материалов для срочных ремонтных работ, а запасы топлива на станциях существенно превышают установленные нормативы», – указано в сообщении.
Для оперативного реагирования на нештатные ситуации созданы четыре аварийно‑восстановительные бригады. Они полностью оснащены необходимой техникой и оборудованием для проведения внеплановых работ.
При этом горожанам напомнили, что если требуется отрегулировать систему теплоснабжения в доме, следует обратиться в свою управляющую организацию.
19:10:01 18-01-2026
Оно может и так, что они сейчас на пределе- только если у них на пределе неделю поработать, то платим все ПОСТОЯННО на пределе по их тарифам! И за этот период накрутят всем на всю мазуту!
19:31:29 18-01-2026
всего-то несколько дней -35 и уже "на пределе"
А если всю зиму -35 ?!
21:34:23 18-01-2026
Держат тепло?! И что они называют теплом? Дубак в квартире. Живем с обогревателем! С каждым днем температура падает((Простыли уже все. Батареи на обратках вообще никакие!!! Просто теплые!Их можно спокойно держать руками сколько угодно, как они могут при таком недотопе нагревать комнаты? "Спасибо" за такую "заботу".
На жалобы не реагируют, хотя знают, что люди мерзнут, конкретно.Ничего не делают! За отопления платим башенные деньги, а в результате ходим тепло одетые и еще обогреватель свет наматывает! В этом году вообще жесть просто!
Хорошо, что невезде так. Можно порадоваться за людей, которые живут в комыорте. Но почему именно из- за зоны ответственности СГК мы должны мучиться. ТЭЦ тепло подает, но мы его не получаем в должном объеме. Все все знают, но ничего не предпринимают, и в такие морозы оставили нас так ничего и не сделав!!!
23:24:22 18-01-2026
Гость (21:34:23 18-01-2026) Держат тепло?! И что они называют теплом? Дубак в квартире. ... Вообще город хорошо отапливается , к батареям не прикоснуться. Это что то в вашем доме не то, надо выяснять. Раньше так плохо отапливали Озерную. Сейчас везде тепло. Где вы живете, по какому адресу ? Решайте на месте проблему. Звоните в районную администрацию города. Действуйте
08:48:13 19-01-2026
Гость (23:24:22 18-01-2026) Вообще город хорошо отапливается , к батареям не прикоснутьс...
А ты во всем городе была и все батареи потрогала? Сидишь, тарахтишь с утра, как всезде тепло и хорошо!
11:14:18 19-01-2026
Гость (08:48:13 19-01-2026) А ты во всем городе была и все батареи потрогала? Сидишь...
Ну так напиши, в каком хотя бы примерно районе холодно, а то какой-то плач в пустоту. Ни я, ни кто-то из моих знакомых в Барнауле не жалуется на отопление
11:31:07 19-01-2026
Гость (08:48:13 19-01-2026) А ты во всем городе была и все батареи потрогала? Сидишь... Закаляйся! Скоро весна
14:54:06 19-01-2026
Солнечная поляна. 20-21 градус с обогревателем!. Батареи не о чем. Просто теплые, держи рукой сколько хочешь!!! О проблеме СГК все отлично знают, не предпринимают ничего!!! Наш " аппедникс" подключили к ТЭЦ 2 в этом году , по итогу замерзаем вообще теперь!
21:37:21 18-01-2026
Сказочники, раскрою секрет, так как сам работаю в этой сфере, ТЭЦ работает на выработку эл энергии отопление это побочный продукт и он всегда в избытке. ради отопления никто ни когда на ТЭЦ не увеличивает нагрузку на котлоагрегаты только для поднятия выработки эл энергии, а для маневрирования тепловой энергией есть специальные пиковые котельные. Почитаешь новости и в ужас приходишь что несут писаки.
07:28:44 19-01-2026
Гость (21:37:21 18-01-2026) Сказочники, раскрою секрет, так как сам работаю в этой сфере... При чем тут писаки, это твои руководители щёки в прессе надувают.
08:28:05 19-01-2026
Ага, а дома дубак, хоть шубу одевай. Везде, где можно, пожаловалась, а толку ноль.
09:36:04 19-01-2026
сами понаставили этих счетчиков, а теперь ноют что счета придут. Не нойте, ничего, заплатите....
11:04:00 19-01-2026
Тепло в тех домах, где собственные кательные. А также в квартирах на солнечную сторону, и там, где окна-аквариумы выходят на солнечную сторону. За весь город говорить не буду, но в обычных квартирах в центре, спальных районах очень холодно. Никогда не было такого холода в обычные для нашего климата морозы. Есть проблемы с циркуляцией на ТЭЦ ещё с осени, поэтому и холод в домах даже с горячими батареями - от них нет теплоотдачи.
11:17:45 19-01-2026
Гость (11:04:00 19-01-2026) Тепло в тех домах, где собственные кательные. А также в квар...
Не соглашусь. В моей квартире было стабильно +22-23 с открытыми окнами на мини-проветривании (до морозов)
11:09:00 19-01-2026
Дома жара + 26 и у нас центральное отопление - Сулима
12:29:45 19-01-2026
Мы живем в новостройках взлетная северовласихинский тэц 3 у нас 29 градусов в квартире
19:54:48 19-01-2026
Гость (12:29:45 19-01-2026) Мы живем в новостройках взлетная северовласихинский тэц 3 у ... Как в хамаме живете
13:22:04 19-01-2026
Холод в центре, например, Брестская.
13:29:44 19-01-2026
ирина (13:22:04 19-01-2026) Холод в центре, например, Брестская. ... Согласен. Бестская-Деповская - дубак.
15:09:25 19-01-2026
Энергетики работают нормально. Если у вас холодно, обращайтесь в свою управляющую компанию. Ресурс до стены дома поставляется СГК нормально. Всё что в доме, отвечает управляйка. В том числе начисления и получение платежей.
15:32:05 19-01-2026
Да, что вы говорите? Может быть нормально, но не везде! И когда параметры идущие на дом не соблюдаются и заниженны, то чья эта зона ответственности? Кроме ТЭЦ, есть еще целая цепь, чтобы дойти до стены дома! И она именно в зоне ответсвенности СГК!
Но вот УК действительно не должны сидеть молча, а долбить СГК! А не перенаправлять туда жителей, типо не у нас проблемы!!!
08:50:49 20-01-2026
На сов. Армии 17-18 градусов. И обращаться куда-то бесполезно, уже пытались. Выживайте как хотите говорят в управляйке. И не нужно рассказывать, что во всем, городе хорошо, а на нашем доме что-то не так. Если в городе есть хоть один дом с низкой температурой, это уже аномалия.