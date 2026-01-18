Энергетики СГК держат тепло в Барнауле на фоне аномальных морозов

ТЭЦ и котельные строго выдерживают тепловой график, несмотря на аномальный мороз

18 января 2026, 18:49, ИА Амител

В Алтайском крае наступили аномальные морозы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Энергетические объекты Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают функционировать в режиме максимальных нагрузок – это вызвано установившимися сильными морозами, говорится в сообщении компании.

По данным синоптиков, температура воздуха в последние дни опускалась до -38 градусов. Ожидается, что период низких температур продлится до 20 января, после чего в городе начнется потепление.

Специалисты барнаульского теплосетевого подразделения СГК, а также сотрудники ТЭЦ‑2 и ТЭЦ‑3 работают в режиме повышенной готовности. Теплоисточники – ТЭЦ и котельные – строго выдерживают тепловой график, рассчитанный в соответствии с температурой наружного воздуха. Это необходимо, чтобы тепло стабильно поступало в каждый жилой дом.

Теплосетевое подразделение СГК ведет круглосуточный контроль состояния теплосетевого хозяйства. Совместно с управляющими организациями энергетики отслеживают, насколько параметры температуры в домах потребителей соответствуют нормативам.

«На предприятиях СГК приняты дополнительные меры безопасности. Так, с персоналом, обслуживающим энергооборудование, проведены инструктажи по работе в условиях экстремального холода. Сформированы запасы комплектующих и материалов для срочных ремонтных работ, а запасы топлива на станциях существенно превышают установленные нормативы», – указано в сообщении.

Для оперативного реагирования на нештатные ситуации созданы четыре аварийно‑восстановительные бригады. Они полностью оснащены необходимой техникой и оборудованием для проведения внеплановых работ.

При этом горожанам напомнили, что если требуется отрегулировать систему теплоснабжения в доме, следует обратиться в свою управляющую организацию.