Энергетики СГК держат тепло в Барнауле на фоне аномальных морозов

ТЭЦ и котельные строго выдерживают тепловой график, несмотря на аномальный мороз

18 января 2026, 18:49, ИА Амител

В Алтайском крае наступили аномальные морозы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Энергетические объекты Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают функционировать в режиме максимальных нагрузок – это вызвано установившимися сильными морозами, говорится в сообщении компании.

По данным синоптиков, температура воздуха в последние дни опускалась до -38 градусов. Ожидается, что период низких температур продлится до 20 января, после чего в городе начнется потепление.

Специалисты барнаульского теплосетевого подразделения СГК, а также сотрудники ТЭЦ‑2 и ТЭЦ‑3 работают в режиме повышенной готовности. Теплоисточники – ТЭЦ и котельные – строго выдерживают тепловой график, рассчитанный в соответствии с температурой наружного воздуха. Это необходимо, чтобы тепло стабильно поступало в каждый жилой дом.

Теплосетевое подразделение СГК ведет круглосуточный контроль состояния теплосетевого хозяйства. Совместно с управляющими организациями энергетики отслеживают, насколько параметры температуры в домах потребителей соответствуют нормативам.

«На предприятиях СГК приняты дополнительные меры безопасности. Так, с персоналом, обслуживающим энергооборудование, проведены инструктажи по работе в условиях экстремального холода. Сформированы запасы комплектующих и материалов для срочных ремонтных работ, а запасы топлива на станциях существенно превышают установленные нормативы», – указано в сообщении.

Для оперативного реагирования на нештатные ситуации созданы четыре аварийно‑восстановительные бригады. Они полностью оснащены необходимой техникой и оборудованием для проведения внеплановых работ.

При этом горожанам напомнили, что если требуется отрегулировать систему теплоснабжения в доме, следует обратиться в свою управляющую организацию.

Гость
Гость

19:10:01 18-01-2026

Оно может и так, что они сейчас на пределе- только если у них на пределе неделю поработать, то платим все ПОСТОЯННО на пределе по их тарифам! И за этот период накрутят всем на всю мазуту!

  13

Шинник
Шинник

19:31:29 18-01-2026

всего-то несколько дней -35 и уже "на пределе"
А если всю зиму -35 ?!

  17

Гость
Гость

21:34:23 18-01-2026

Держат тепло?! И что они называют теплом? Дубак в квартире. Живем с обогревателем! С каждым днем температура падает((Простыли уже все. Батареи на обратках вообще никакие!!! Просто теплые!Их можно спокойно держать руками сколько угодно, как они могут при таком недотопе нагревать комнаты? "Спасибо" за такую "заботу".
На жалобы не реагируют, хотя знают, что люди мерзнут, конкретно.Ничего не делают! За отопления платим башенные деньги, а в результате ходим тепло одетые и еще обогреватель свет наматывает! В этом году вообще жесть просто!
Хорошо, что невезде так. Можно порадоваться за людей, которые живут в комыорте. Но почему именно из- за зоны ответственности СГК мы должны мучиться. ТЭЦ тепло подает, но мы его не получаем в должном объеме. Все все знают, но ничего не предпринимают, и в такие морозы оставили нас так ничего и не сделав!!!

  10

Гость
Гость

23:24:22 18-01-2026

Гость (21:34:23 18-01-2026) Держат тепло?! И что они называют теплом? Дубак в квартире. ... Вообще город хорошо отапливается , к батареям не прикоснуться. Это что то в вашем доме не то, надо выяснять. Раньше так плохо отапливали Озерную. Сейчас везде тепло. Где вы живете, по какому адресу ? Решайте на месте проблему. Звоните в районную администрацию города. Действуйте

  -2

Гость
Гость

08:48:13 19-01-2026

Гость (23:24:22 18-01-2026) Вообще город хорошо отапливается , к батареям не прикоснутьс...
А ты во всем городе была и все батареи потрогала? Сидишь, тарахтишь с утра, как всезде тепло и хорошо!

  -9

Гость
Гость

11:14:18 19-01-2026

Гость (08:48:13 19-01-2026) А ты во всем городе была и все батареи потрогала? Сидишь...
Ну так напиши, в каком хотя бы примерно районе холодно, а то какой-то плач в пустоту. Ни я, ни кто-то из моих знакомых в Барнауле не жалуется на отопление

  -3

Гость
Гость

11:31:07 19-01-2026

Гость (08:48:13 19-01-2026) А ты во всем городе была и все батареи потрогала? Сидишь... Закаляйся! Скоро весна

  -4

Гость
Гость

14:54:06 19-01-2026


Солнечная поляна. 20-21 градус с обогревателем!. Батареи не о чем. Просто теплые, держи рукой сколько хочешь!!! О проблеме СГК все отлично знают, не предпринимают ничего!!! Наш " аппедникс" подключили к ТЭЦ 2 в этом году , по итогу замерзаем вообще теперь!

  4

Гость
Гость

21:37:21 18-01-2026

Сказочники, раскрою секрет, так как сам работаю в этой сфере, ТЭЦ работает на выработку эл энергии отопление это побочный продукт и он всегда в избытке. ради отопления никто ни когда на ТЭЦ не увеличивает нагрузку на котлоагрегаты только для поднятия выработки эл энергии, а для маневрирования тепловой энергией есть специальные пиковые котельные. Почитаешь новости и в ужас приходишь что несут писаки.

  8

Гость
Гость

07:28:44 19-01-2026

Гость (21:37:21 18-01-2026) Сказочники, раскрою секрет, так как сам работаю в этой сфере... При чем тут писаки, это твои руководители щёки в прессе надувают.

  0

ирина
ирина

08:28:05 19-01-2026

Ага, а дома дубак, хоть шубу одевай. Везде, где можно, пожаловалась, а толку ноль.

  1

Гость
Гость

09:36:04 19-01-2026

сами понаставили этих счетчиков, а теперь ноют что счета придут. Не нойте, ничего, заплатите....

  -12

Гость
Гость

11:04:00 19-01-2026

Тепло в тех домах, где собственные кательные. А также в квартирах на солнечную сторону, и там, где окна-аквариумы выходят на солнечную сторону. За весь город говорить не буду, но в обычных квартирах в центре, спальных районах очень холодно. Никогда не было такого холода в обычные для нашего климата морозы. Есть проблемы с циркуляцией на ТЭЦ ещё с осени, поэтому и холод в домах даже с горячими батареями - от них нет теплоотдачи.

  2

Гость
Гость

11:17:45 19-01-2026

Гость (11:04:00 19-01-2026) Тепло в тех домах, где собственные кательные. А также в квар...
Не соглашусь. В моей квартире было стабильно +22-23 с открытыми окнами на мини-проветривании (до морозов)

  -6

Гость
Гость

11:09:00 19-01-2026

Дома жара + 26 и у нас центральное отопление - Сулима

  -3

Гость
Гость

12:29:45 19-01-2026

Мы живем в новостройках взлетная северовласихинский тэц 3 у нас 29 градусов в квартире

  -5

п
п

19:54:48 19-01-2026

Гость (12:29:45 19-01-2026) Мы живем в новостройках взлетная северовласихинский тэц 3 у ... Как в хамаме живете

  0

ирина
ирина

13:22:04 19-01-2026

Холод в центре, например, Брестская.

  -4

Гость
Гость

13:29:44 19-01-2026

ирина (13:22:04 19-01-2026) Холод в центре, например, Брестская. ... Согласен. Бестская-Деповская - дубак.

  -3

Гость
Гость

15:09:25 19-01-2026

Энергетики работают нормально. Если у вас холодно, обращайтесь в свою управляющую компанию. Ресурс до стены дома поставляется СГК нормально. Всё что в доме, отвечает управляйка. В том числе начисления и получение платежей.

  -1

Гость
Гость

15:32:05 19-01-2026

Да, что вы говорите? Может быть нормально, но не везде! И когда параметры идущие на дом не соблюдаются и заниженны, то чья эта зона ответственности? Кроме ТЭЦ, есть еще целая цепь, чтобы дойти до стены дома! И она именно в зоне ответсвенности СГК!
Но вот УК действительно не должны сидеть молча, а долбить СГК! А не перенаправлять туда жителей, типо не у нас проблемы!!!

  4

Гость
Гость

08:50:49 20-01-2026

На сов. Армии 17-18 градусов. И обращаться куда-то бесполезно, уже пытались. Выживайте как хотите говорят в управляйке. И не нужно рассказывать, что во всем, городе хорошо, а на нашем доме что-то не так. Если в городе есть хоть один дом с низкой температурой, это уже аномалия.

  1

