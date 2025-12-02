Жители Сибири активно используют аккредитивы Сбера
За 2025 год объем сделок составил почти 66 млрд рублей
02 декабря 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ4Z16G
Жители Сибири с начала 2025 года оформили в Сбере более 16 тыс. операций с аккредитивами. Общий объем сделок приблизился к 66 млрд рублей, что на 11% выше результата за аналогичный период прошлого года.
Лидером по использованию аккредитивов стала Новосибирская область – на ее долю пришлась примерно половина всех операций.
Сделки под контролем банка
Аккредитив Сбера – удобный инструмент, который защищает интересы всех сторон при безналичных расчетах.
Покупатель переводит деньги на специальный счет в банке и при выполнении условий получает имущество, за которое заплатил, а при нарушении договоренностей банк возвращает ему средства. Продавец, в свою очередь, уверенно получает оплату, когда выполняет все пункты соглашения.
Инструмент особенно полезен при межрегиональных сделках. Например, заводчик кошек ведет бизнес с помощью аккредитивов: она отправляет котят британской короткошерстной породы в разные регионы страны и уверена, что питомец доедет до нового хозяина, а она получит оплату.
Выгода для рынка недвижимости
Аккредитивы часто помогают при имущественных сделках. На практической конференции Красноярского союза риелторов Сбер представил возможности аккредитива с трансферацией, при котором часть суммы получает третье лицо – например, агент, работающий за вознаграждение при сопровождении сделки.
«Мы благодарим сибиряков за доверие к нашим финансовым решениям. Аккредитив – это очень удобный инструмент, позволяющий экономить время и деньги и гарантирующий справедливое проведение сделки для всех ее сторон», – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.Такой формат аккредитива помогает и при альтернативной продаже квартир, когда участникам нужно синхронизировать несколько операций купли-продажи.
ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893Реклама
Комментарии в эфире