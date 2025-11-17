День пройдет преимущественно без осадков

17 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Гололедица в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле днем 17 ноября потеплеет до +2...+4 градусов, южный ветер подует со скоростью 4–9 м/с. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, день ожидается преимущественно без осадков, на дорогах возможна сильная гололедица.

По Алтайскому краю столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. Порывы ветра местами достигнут 15 м/с.

Напомним, по данным популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода", неделя с 17 по 23 ноября в Алтайском крае будет сопровождаться резкими перепадами температур, снегом и дождем. Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.