Также на регион обрушится снег с дождем

16 ноября 2025, 12:25, ИА Амител

Сосульки. Потепление / Фото: amic.ru

Неделя с 17 по 23 ноября в Алтайском крае будет сопровождаться резкими перепадами температур. Ночные морозы будет сменять резкое потепление днем. Об этом свидетельствуют данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".

Gismeteo

Судя по представленному прогнозу, погодные качели будут господствовать в регионе с понедельника, 17 ноября, по пятницу, 21 ноября. Большие колебания температур ожидаются в понедельник: ночью похолодает до -8 градусов, а днем потеплеет до +3. Во вторник, 18 ноября, специалисты прогнозируют туман и снег с дождем. Самым теплым будет четверг, 20 ноября. Столбики термометров поднимутся до отметки +4 градуса тепла. Кроме того, в этот день в Алтайском крае ожидается дождь. Минусовые температуры установятся в субботу и воскресенье, 22 и 23 ноября. По данным синоптиков, в субботу пройдет снег с дождем, а в воскресенье выпадет снег.

"Яндекс.Погода"

Этот прогноз немногим отличается от предыдущего. Однако здесь понедельник, 17 ноября, будет теплее: значения температур могут колебаться от 0 до +4 градусов. Снег с дождем также ожидается во вторник, 18 ноября. В субботу и воскресенье Алтайский край накроет снегом.