Более двух тысяч сосен высадили в алтайском лесничестве

В акции "Сохраним лес" приняли участие свыше 100 человек

04 октября 2025, 20:05, ИА Амител

Лес / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Белокурихинском лесничестве, которое пострадало от пожара в Алтайском крае, высадили свыше двух тысяч саженцев сосны. Мероприятие прошло в рамках акции "Сохраним лес", о чем сообщила пресс-служба регионального правительства.

В акции приняли участие 130 человек, среди которых были школьники, эксперты Министерства природных ресурсов края, сотрудники подведомственных организаций, глава Смоленского района, представители администрации Белокурихи, депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, работники Белокурихинского лесничества и другие заинтересованные лица.