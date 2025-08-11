В Администрации президента ответили на жалобы жителей Павловска на рубку леса

Представители государственного органа провели проверку и не нашли нарушений

В управления президента России по работе с обращениями граждан ответили на жалобу жителей Павловска Алтайского края. Люди просили федеральный орган власти разобраться в ситуации с ленточным бором: почему вообще рядом с селом заготавливают лес и нельзя ли запретить рубки. По этому поводу местные жители провели сход в июне. Судя по ответу (документ опубликован в телеграм-канале "Лисица о лесе"), датированному 21 июля 2025 года, нарушений со стороны арендатора участка выявлено не было.

В управлении запросили документы в федеральном агентстве лесного хозяйства и правительстве региона. А специалисты Минприроды провели 7 июля выездную проверку и ее результаты также предоставили в Администрацию президента. Как ранее сообщал amic.ru, люди обратили внимание на несколько моментов. Например, почему в Павловске вообще ведется рубка, если там рекреационные и реликтовые леса. Однако, по словам специалистов, леса там не относятся к указанным категориям. Также жители заявили, что арендатор (заготовку древесины там проводит ООО "Содружество", входит в лесной холдинг "Алтайлес") оставляет в лесу ветровал и сухостой.

«Согласно действующему лесохозяйственному регламенту Павловского лесничества, ежегодный допустимый объем древесины при всех видах рубок составляет 154 тыс. кв. м. План изъятия древесины по договору аренду от 2025 года – 109,6 тыс. кв. м. По стоянию на 7 июля 2025 года арендатором заготовлено древесины 109,1 тыс. кв. м. Сплошные рубки на территории Павловского лесничества запрещены лесным законодательством», – сказано в документе.

Вот, что там говорится по конкретным участкам, на рубки (а также неубранную ветровальную древесину) в которых жаловались люди:

заготовка не ведется на земельных участках с координатами 53.300056, 82.989575;

фактов наличия спиленных деревьев породы сосна, валежника не установлено (координаты 53.295767, 82.963814). То же самое по кварталу 29 (выдел 2);

факты проведения сплошных рубок, оставленных сухостойных деревьев не подтвердились по кварталу 33 (выдел 26), здесь ведется выборочная рубка. Также сплошной рубки нет на участке с координатами 53.256197, 82.882057, в 2022 году была выборочная рубка обновления, в 2023-м – санитарная после ураганного ветра, в 2024-м – выборочная санитарная;

ветровальной древесины и оставленных спиленных деревьев нет в квартале 30 (выделы 23 и 41).

В документе указаны итоги проверок и по другим участкам, нарушений также выявлено не было. В том числе и повреждения почвы тяжелой техникой, загрязнения лесного фонда бытовыми отходами. Фактов незаконных рубок арендатором ООО "Содружество" в 2025-м не выявлено.

Подробнее о том, на что жаловались павловчане и что на это им отвечали в "Содружестве", а также ученые и специалисты, читайте в материале "Это не уничтожение". Арендатор ответил возмущенным жителям алтайского села о вырубке леса".