В Администрации президента ответили на жалобы жителей Павловска на рубку леса
Представители государственного органа провели проверку и не нашли нарушений
11 августа 2025, 12:00, ИА Амител
В управления президента России по работе с обращениями граждан ответили на жалобу жителей Павловска Алтайского края. Люди просили федеральный орган власти разобраться в ситуации с ленточным бором: почему вообще рядом с селом заготавливают лес и нельзя ли запретить рубки. По этому поводу местные жители провели сход в июне. Судя по ответу (документ опубликован в телеграм-канале "Лисица о лесе"), датированному 21 июля 2025 года, нарушений со стороны арендатора участка выявлено не было.
В управлении запросили документы в федеральном агентстве лесного хозяйства и правительстве региона. А специалисты Минприроды провели 7 июля выездную проверку и ее результаты также предоставили в Администрацию президента. Как ранее сообщал amic.ru, люди обратили внимание на несколько моментов. Например, почему в Павловске вообще ведется рубка, если там рекреационные и реликтовые леса. Однако, по словам специалистов, леса там не относятся к указанным категориям. Также жители заявили, что арендатор (заготовку древесины там проводит ООО "Содружество", входит в лесной холдинг "Алтайлес") оставляет в лесу ветровал и сухостой.
«Согласно действующему лесохозяйственному регламенту Павловского лесничества, ежегодный допустимый объем древесины при всех видах рубок составляет 154 тыс. кв. м. План изъятия древесины по договору аренду от 2025 года – 109,6 тыс. кв. м. По стоянию на 7 июля 2025 года арендатором заготовлено древесины 109,1 тыс. кв. м. Сплошные рубки на территории Павловского лесничества запрещены лесным законодательством», – сказано в документе.
Вот, что там говорится по конкретным участкам, на рубки (а также неубранную ветровальную древесину) в которых жаловались люди:
- заготовка не ведется на земельных участках с координатами 53.300056, 82.989575;
- фактов наличия спиленных деревьев породы сосна, валежника не установлено (координаты 53.295767, 82.963814). То же самое по кварталу 29 (выдел 2);
- факты проведения сплошных рубок, оставленных сухостойных деревьев не подтвердились по кварталу 33 (выдел 26), здесь ведется выборочная рубка. Также сплошной рубки нет на участке с координатами 53.256197, 82.882057, в 2022 году была выборочная рубка обновления, в 2023-м – санитарная после ураганного ветра, в 2024-м – выборочная санитарная;
- ветровальной древесины и оставленных спиленных деревьев нет в квартале 30 (выделы 23 и 41).
В документе указаны итоги проверок и по другим участкам, нарушений также выявлено не было. В том числе и повреждения почвы тяжелой техникой, загрязнения лесного фонда бытовыми отходами. Фактов незаконных рубок арендатором ООО "Содружество" в 2025-м не выявлено.
Подробнее о том, на что жаловались павловчане и что на это им отвечали в "Содружестве", а также ученые и специалисты, читайте в материале "Это не уничтожение". Арендатор ответил возмущенным жителям алтайского села о вырубке леса".
12:10:19 11-08-2025
А сесть на машину и просто проехать по лесу и посмотреть, не там где тебе показывают, а там где не хотят показать. Религия не позволяет?
12:36:50 11-08-2025
ВВП (12:10:19 11-08-2025) А сесть на машину и просто проехать по лесу и посмотреть, не... А что минусим, сотрудники Алтайлеса? Приезжайте за грибочками, посмотрите на плоды своей работы.
12:13:15 11-08-2025
Короеды все вырежут. Правды не найдете и не добьетесь...
12:13:49 11-08-2025
И только когда Дон Корлеоне отойдёт от дел тем или иным образом - тогда только внезапно обнаружатся многочисленные нарушения и возбудятся дела крупные да громкие.
А пока всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хо-ро-шо.
17:03:35 11-08-2025
Гость (12:13:49 11-08-2025) И только когда Дон Корлеоне отойдёт от дел тем или иным обра... как он отойдет-то? там дети подрастают подхватят и все так организовано, нос не подточишь
12:55:48 11-08-2025
"Человек проходит как хозяин,необъятной родины своей?"
13:01:16 11-08-2025
Повсекакий (12:55:48 11-08-2025) "Человек проходит как хозяин,необъятной родины своей?"... Когда эту песню пели район заготавливал по 5000 кубов в год, а сейчас (план изъятия древесины по договору аренду от 2025 года – 109,6 тыс. кв. м. ). Вот и остаются пеньки и сосенки толщиной в руку.
13:57:17 11-08-2025
ВВП (13:01:16 11-08-2025) Когда эту песню пели район заготавливал по 5000 кубов в год,... ты попутал кубы с квадратами, болезный.
13:05:46 11-08-2025
и не нашли нарушений - это В Администрации президента ответили
13:27:08 11-08-2025
Только ,что-то много лесовозов ездит по Каменской трассе.