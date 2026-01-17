Нас ждут длинные выходные по случаю Первомая и Дня Победы

17 января 2026, 07:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Майские праздники – это период выходных по случаю Дня весны и труда и Дня Победы, которые в России отмечают 1 и 9 мая соответственно. В 2026 году Минтруд сделал эти праздничные периоды продолжительными, поэтому в мае у нас будет больше свободных дней.

О том, как мы отдохнем на Праздник Весны и Труда и День Победы в 2026-м, – в материале amic.ru.

1 Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2026 году? В мае нас ждут два праздничных периода (по случаю Первомая и Дня Победы), каждый из которых продлится три дня. Если взять в общем, то у нас будет шесть дней отдыха.

2 Как мы будем отдыхать на 1 Мая? В 2026 году 1 мая выпадает на пятницу – длинные выходные начнутся именно с этого дня. Мы будем отдыхать 1, 2 и 3 мая. В понедельник, 4 мая, нужно будет выходить на работу. Отметим, что четверг, 30 апреля, будет сокращенным рабочим днем – уйти домой можно будет на час раньше.

3 А как мы будем отдыхать на 9 Мая? А День Победы в 2026-м выпадает на субботу. Поэтому выходной по случаю торжественной даты перенесли на понедельник. То есть мы отдохнем 9, 10 и 11 мая.

4 Когда мы выходим на работу после майских праздников? Во вторник, 12 мая, нужно будет полноценно возвращаться к трудовым обязанностям.