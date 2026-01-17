НОВОСТИОбщество

Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2026 году?

Нас ждут длинные выходные по случаю Первомая и Дня Победы

17 января 2026, 07:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Майские праздники – это период выходных по случаю Дня весны и труда и Дня Победы, которые в России отмечают 1 и 9 мая соответственно. В 2026 году Минтруд сделал эти праздничные периоды продолжительными, поэтому в мае у нас будет больше свободных дней.

О том, как мы отдохнем на Праздник Весны и Труда и День Победы в 2026-м, – в материале amic.ru.

1

В мае нас ждут два праздничных периода (по случаю Первомая и Дня Победы), каждый из которых продлится три дня. Если взять в общем, то у нас будет шесть дней отдыха.
2

Как мы будем отдыхать на 1 Мая?

В 2026 году 1 мая выпадает на пятницу – длинные выходные начнутся именно с этого дня. Мы будем отдыхать 1, 2 и 3 мая. В понедельник, 4 мая, нужно будет выходить на работу.

Отметим, что четверг, 30 апреля, будет сокращенным рабочим днем – уйти домой можно будет на час раньше.

3

А как мы будем отдыхать на 9 Мая?

А День Победы в 2026-м выпадает на субботу. Поэтому выходной по случаю торжественной даты перенесли на понедельник. То есть мы отдохнем 9, 10 и 11 мая.
4

Когда мы выходим на работу после майских праздников?

Во вторник, 12 мая, нужно будет полноценно возвращаться к трудовым обязанностям.
5

А еще длинные выходные будут?

Да, они ждут нас в июне. По случаю Дня России мы также отдохнем три дня – с 12 по 14 июня. А подробнее обо всех праздничных днях в текущем году можно прочитать в нашем материале: "Как мы будем работать и отдыхать в 2026 году? Производственный календарь".
Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:33:52 17-01-2026

Курочка еще в гнезде, а эти уже со сковородкой понеслись!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:48 17-01-2026

Гость (09:33:52 17-01-2026) Курочка еще в гнезде, а эти уже со сковородкой понеслись! ... И яичко еще в... курочке!

  -3 Нравится
Ответить
