Скончался актер из "Криминального чтива" Питер Грин

Актеру было 60 лет

13 декабря 2025, 20:05, ИА Амител

Актер Питер Грин / Кадр из фильма "Маска"

В своей нью-йоркской квартире был обнаружен мертвым 60-летний американский актер Питер Грин, знакомый зрителям по картинам "Маска" и "Криминальное чтиво". Об этом сообщило издание New York Daily News.

Сосед артиста, пожелавший сохранить анонимность, заявил: «Питер лежал лицом вниз на полу, лицо было травмировано, вокруг была кровь».

Официальная причина смерти и наличие насильственных признаков пока не установлены. Согласно информации источника New York Daily News в городской полиции, в апартаментах актера найдены улики, потенциально свидетельствующие о возможной связи ирландских криминальных группировок Нью-Йорка со смертью Грина.

Как сообщает газета, в скором времени Грин должен был перенести операцию по удалению доброкачественного новообразования в легких.