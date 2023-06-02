На бесплатное мероприятие приглашают всех желающих

02 июня 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqkGNH75

Фото: "ТРЦ Арена"

В этом году Международный день защиты детей выпал на четверг. Скорее всего, многие родители были на работе и не смогли сводить ребятишек развлечься. Поэтому основное празднование в ТРЦ "Арена" проводят в субботу, чтобы каждый в полной мере смог хорошенько повеселиться.

3 июня 2023 года с 11:00 до 14:00 в ТРЦ "Арена" в зоне фуд-корта на четвёртом этаже пройдёт детский праздник "Сладковато".

Мероприятие с говорящим названием порадует маленьких гостей насыщенной программой:

мастер-классы по блеск-флеш-тату, твистингу, цветам из бумаги, изделий из картона и росписи деревянных значков;

шоу-программа "Три кота";

раздача воздушных шаров.

А также малыши смогут оценить вкусную часть праздника: сладкую вату, candy bar* и криомороженое.

Получить сладкую порцию сможет каждый совершенно бесплатно. Для этого достаточно пройти мастер-класс или активно взаимодействовать с аниматорами.

Возрастное ограничение 5+

*Сandy bar ("Кэнди бар")

ООО "Феникс"

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