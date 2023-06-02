Сладкая вата, шары, аниматор: в ТРЦ "Арена" пройдёт весёлый детский праздник
На бесплатное мероприятие приглашают всех желающих
02 июня 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqkGNH75
В этом году Международный день защиты детей выпал на четверг. Скорее всего, многие родители были на работе и не смогли сводить ребятишек развлечься. Поэтому основное празднование в ТРЦ "Арена" проводят в субботу, чтобы каждый в полной мере смог хорошенько повеселиться.
3 июня 2023 года с 11:00 до 14:00 в ТРЦ "Арена" в зоне фуд-корта на четвёртом этаже пройдёт детский праздник "Сладковато".
Мероприятие с говорящим названием порадует маленьких гостей насыщенной программой:
- мастер-классы по блеск-флеш-тату, твистингу, цветам из бумаги, изделий из картона и росписи деревянных значков;
- шоу-программа "Три кота";
- раздача воздушных шаров.
А также малыши смогут оценить вкусную часть праздника: сладкую вату, candy bar* и криомороженое.
Получить сладкую порцию сможет каждый совершенно бесплатно. Для этого достаточно пройти мастер-класс или активно взаимодействовать с аниматорами.
Возрастное ограничение 5+
*Сandy bar ("Кэнди бар")
ООО "Феникс"
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