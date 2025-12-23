НОВОСТИОбщество

Слова "пюрешка", "релокант" и "драконоборец" вошли в словарь русского языка

Всего же русский язык дополнился 264 словами

23 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 264 новыми словами, о чем свидетельствуют данные ресурса "Академос". В перечне встречаются как широко употребляемые слова, такие как "пюрешка", "эмодзи", "капча" или "релокант", так и более редкие примеры, например, "развиртуализация" и "драконоборец".

Не обошли стороной и актуальную лексику: "беспилотие", "сапборд" и "промпт-инженер". Кроме того, некоторые давно существующие слова и сочетания только сейчас обретают орфографическую кодификацию – например, "авиагавань", "замкомандира", "плацкарт" и "раннеутренний".

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:09:18 23-12-2025

Чего-то еврейчики от филологи и тормозят конкретно! Лет так на 50 натормозили!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:00:59 23-12-2025

Гость (17:09:18 23-12-2025) Чего-то еврейчики от филологи и тормозят конкретно! Лет так ... открою вам секрет: еврейчиками бывают только от религии, но никак не от филологии.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:29:53 24-12-2025

Элен без ребят (20:00:59 23-12-2025) открою вам секрет: еврейчиками бывают только от религии, но ... Милочка, не демонстрируй в очередную раз свою глупость! Почти все создатели словарей, справочников, пособий и учебников по русскому языку - это лица еврейской национальности. Так понятее?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:46 23-12-2025

Никогда не слышала таких слов, как «драконоборец», «капча», «промт-инженер». С ума сойти! А подростковый сленг уже внесли в словарь? треш, кринж, краш.... 🤦🤦🤦

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:59:07 23-12-2025

Гость (18:20:46 23-12-2025) Никогда не слышала таких слов, как «драконоборец», «капча», ... вы не слышали слово "капча"? это как такое возможно? почти при каждой регистрации нужно пройти этот тест- испытание на прочность нервной системы и доказать, что вы не робот. удивительный вы персонаж, конечно.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:21 23-12-2025

Элен без ребят (19:59:07 23-12-2025) вы не слышали слово "капча"? это как такое возможно? почти п... Ну, не знал чел, как называется. Ничего не потерял. Может, ему тест нравится, нервы в порядке)))

  -3 Нравится
Ответить
