Слова "пюрешка", "релокант" и "драконоборец" вошли в словарь русского языка
Всего же русский язык дополнился 264 словами
23 декабря 2025, 17:05, ИА Амител
Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 264 новыми словами, о чем свидетельствуют данные ресурса "Академос". В перечне встречаются как широко употребляемые слова, такие как "пюрешка", "эмодзи", "капча" или "релокант", так и более редкие примеры, например, "развиртуализация" и "драконоборец".
Не обошли стороной и актуальную лексику: "беспилотие", "сапборд" и "промпт-инженер". Кроме того, некоторые давно существующие слова и сочетания только сейчас обретают орфографическую кодификацию – например, "авиагавань", "замкомандира", "плацкарт" и "раннеутренний".
17:09:18 23-12-2025
Чего-то еврейчики от филологи и тормозят конкретно! Лет так на 50 натормозили!
20:00:59 23-12-2025
Гость (17:09:18 23-12-2025) Чего-то еврейчики от филологи и тормозят конкретно! Лет так ... открою вам секрет: еврейчиками бывают только от религии, но никак не от филологии.
08:29:53 24-12-2025
Элен без ребят (20:00:59 23-12-2025) открою вам секрет: еврейчиками бывают только от религии, но ... Милочка, не демонстрируй в очередную раз свою глупость! Почти все создатели словарей, справочников, пособий и учебников по русскому языку - это лица еврейской национальности. Так понятее?
18:20:46 23-12-2025
Никогда не слышала таких слов, как «драконоборец», «капча», «промт-инженер». С ума сойти! А подростковый сленг уже внесли в словарь? треш, кринж, краш.... 🤦🤦🤦
19:59:07 23-12-2025
Гость (18:20:46 23-12-2025) Никогда не слышала таких слов, как «драконоборец», «капча», ... вы не слышали слово "капча"? это как такое возможно? почти при каждой регистрации нужно пройти этот тест- испытание на прочность нервной системы и доказать, что вы не робот. удивительный вы персонаж, конечно.
20:59:21 23-12-2025
Элен без ребят (19:59:07 23-12-2025) вы не слышали слово "капча"? это как такое возможно? почти п... Ну, не знал чел, как называется. Ничего не потерял. Может, ему тест нравится, нервы в порядке)))