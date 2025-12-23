Слова "пюрешка", "релокант" и "драконоборец" вошли в словарь русского языка

Всего же русский язык дополнился 264 словами

23 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 264 новыми словами, о чем свидетельствуют данные ресурса "Академос". В перечне встречаются как широко употребляемые слова, такие как "пюрешка", "эмодзи", "капча" или "релокант", так и более редкие примеры, например, "развиртуализация" и "драконоборец".

Не обошли стороной и актуальную лексику: "беспилотие", "сапборд" и "промпт-инженер". Кроме того, некоторые давно существующие слова и сочетания только сейчас обретают орфографическую кодификацию – например, "авиагавань", "замкомандира", "плацкарт" и "раннеутренний".