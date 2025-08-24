НОВОСТИПроисшествия

СМИ: тело российской альпинистки Натальи Наговициной пролежит в горах до весны

Пик Победы считается одним из самых сложных для восхождения семитысячников мира

24 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash
Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей при спуске с пика Победы (высота 7439 м) в Киргизии, будет оставаться в горах как минимум до весны 2026 года. Спасательные операции приостановлены из-за завершения альпинистского сезона и экстремальных погодных условий, пишет Mash.

12 августа 2025 года Наговицина получила травму ноги на высоте около 7200 метров. Несмотря на попытки других альпинистов помочь, спасательная операция не увенчалась успехом – один из участников спасательной группы погиб от переохлаждения. Последняя попытка добраться до альпинистки была зафиксирована на видео: спасатели на высоте 6100 метров боролись со снежной бурей, однако достичь точки на высоте 7140 метров, где находилась Наталья, оказалось невозможно.

Пик Победы считается одним из самых сложных для восхождения семитысячников мира. Эксперты отмечают, что продолжение поисковых работ в зимний период технически невозможно и опасно для спасателей. Операция по эвакуации тела будет возобновлена не ранее весны 2026 года, когда улучшатся погодные условия.

Происшествия

Комментарии 9

Avatar Picture
Олег

13:11:40 24-08-2025

Ведьма - сама загнулась и мужика за собой утащила.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:46 24-08-2025

Олег (13:11:40 24-08-2025) Ведьма - сама загнулась и мужика за собой утащила. ... Там еще и вертолет со спасателями разбился, пара человек жестко переломались (позвоночник, таз и др.)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:22:53 24-08-2025

Олег (13:11:40 24-08-2025) Ведьма - сама загнулась и мужика за собой утащила. ... да не одного!! и не ведьма она вовсе. ведьма - от слова "ведает" то-есть априори УМНАЯ

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

14:53:47 24-08-2025

Лучше 100 раз вернуться,чем один раз остаться.....судьба

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:02 24-08-2025

Факт смерти подтвердили?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:40 24-08-2025

Гость (14:56:02 24-08-2025) Факт смерти подтвердили?... Там здоровые мало кто может 3 дня прожить в таких условиях без кислорода - отек мозга развивается из-за разряженного воздуха и недостатка кислорода. А она там уже 12 суток на ветре, морозе, без еды. Она была обречена.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

16:51:44 24-08-2025

Гость (14:56:02 24-08-2025) Факт смерти подтвердили?... там 12 суток мороз и голод, что вам ещё?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:32 24-08-2025

Получила травму ноги на высоте около 7200 из-за другого альпиниста. Виноватого трудно найти.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:24:06 24-08-2025

Гость (15:37:32 24-08-2025) Получила травму ноги на высоте около 7200 из-за другого альп... она пошла с едва сросшимся переломом ноги, который получила на другой горе. глупая тетенька весьма

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров