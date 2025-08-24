СМИ: тело российской альпинистки Натальи Наговициной пролежит в горах до весны

Пик Победы считается одним из самых сложных для восхождения семитысячников мира

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей при спуске с пика Победы (высота 7439 м) в Киргизии, будет оставаться в горах как минимум до весны 2026 года. Спасательные операции приостановлены из-за завершения альпинистского сезона и экстремальных погодных условий, пишет Mash.

12 августа 2025 года Наговицина получила травму ноги на высоте около 7200 метров. Несмотря на попытки других альпинистов помочь, спасательная операция не увенчалась успехом – один из участников спасательной группы погиб от переохлаждения. Последняя попытка добраться до альпинистки была зафиксирована на видео: спасатели на высоте 6100 метров боролись со снежной бурей, однако достичь точки на высоте 7140 метров, где находилась Наталья, оказалось невозможно.

Пик Победы считается одним из самых сложных для восхождения семитысячников мира. Эксперты отмечают, что продолжение поисковых работ в зимний период технически невозможно и опасно для спасателей. Операция по эвакуации тела будет возобновлена не ранее весны 2026 года, когда улучшатся погодные условия.