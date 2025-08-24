СМИ: тело российской альпинистки Натальи Наговициной пролежит в горах до весны
24 августа 2025, 13:00, ИА Амител
Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей при спуске с пика Победы (высота 7439 м) в Киргизии, будет оставаться в горах как минимум до весны 2026 года. Спасательные операции приостановлены из-за завершения альпинистского сезона и экстремальных погодных условий, пишет Mash.
12 августа 2025 года Наговицина получила травму ноги на высоте около 7200 метров. Несмотря на попытки других альпинистов помочь, спасательная операция не увенчалась успехом – один из участников спасательной группы погиб от переохлаждения. Последняя попытка добраться до альпинистки была зафиксирована на видео: спасатели на высоте 6100 метров боролись со снежной бурей, однако достичь точки на высоте 7140 метров, где находилась Наталья, оказалось невозможно.
Пик Победы считается одним из самых сложных для восхождения семитысячников мира. Эксперты отмечают, что продолжение поисковых работ в зимний период технически невозможно и опасно для спасателей. Операция по эвакуации тела будет возобновлена не ранее весны 2026 года, когда улучшатся погодные условия.
13:11:40 24-08-2025
Ведьма - сама загнулась и мужика за собой утащила.
15:18:46 24-08-2025
Олег (13:11:40 24-08-2025) Ведьма - сама загнулась и мужика за собой утащила. ... Там еще и вертолет со спасателями разбился, пара человек жестко переломались (позвоночник, таз и др.)
23:22:53 24-08-2025
Олег (13:11:40 24-08-2025) Ведьма - сама загнулась и мужика за собой утащила. ... да не одного!! и не ведьма она вовсе. ведьма - от слова "ведает" то-есть априори УМНАЯ
14:53:47 24-08-2025
Лучше 100 раз вернуться,чем один раз остаться.....судьба
14:56:02 24-08-2025
Факт смерти подтвердили?
16:48:40 24-08-2025
Гость (14:56:02 24-08-2025) Факт смерти подтвердили?... Там здоровые мало кто может 3 дня прожить в таких условиях без кислорода - отек мозга развивается из-за разряженного воздуха и недостатка кислорода. А она там уже 12 суток на ветре, морозе, без еды. Она была обречена.
16:51:44 24-08-2025
Гость (14:56:02 24-08-2025) Факт смерти подтвердили?... там 12 суток мороз и голод, что вам ещё?
15:37:32 24-08-2025
Получила травму ноги на высоте около 7200 из-за другого альпиниста. Виноватого трудно найти.
23:24:06 24-08-2025
Гость (15:37:32 24-08-2025) Получила травму ноги на высоте около 7200 из-за другого альп... она пошла с едва сросшимся переломом ноги, который получила на другой горе. глупая тетенька весьма