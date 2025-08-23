Операция по спасению застрявшей на пике Победы в Киргизии Наговициной окончена

С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека

23 августа 2025, 17:57, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, завершена. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков.

«Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», – сказал Греков.

Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов, чтобы установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии.

Пик Победы расположен на хребте Кокшаал-Тоо на границе с Китаем, его высота 7439 метров, это самая высокая точка горной системы Тянь-Шань.