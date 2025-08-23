Операция по спасению застрявшей на пике Победы в Киргизии Наговициной окончена
С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека
23 августа 2025
Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, завершена. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков.
«Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», – сказал Греков.
Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов, чтобы установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии.
Пик Победы расположен на хребте Кокшаал-Тоо на границе с Китаем, его высота 7439 метров, это самая высокая точка горной системы Тянь-Шань.
А вот другие издания прямо написали, что "женщина не выжила. Ее тело смогут эвакуировать только при улучшении погодных условий, когда вертолет сможет добраться до вершины".
Гость (18:15:34 23-08-2025) А вот другие издания прямо написали, что "женщина не выжила.... Трупы разве эвакуируют?
Кому то стало достоверно известно что она не выжила? А как выяснили?
Гость (18:51:34 23-08-2025) Кому то стало достоверно известно что она не выжила? А как в... вы глупое? почитайте условия. она же не крокодил
Гость (18:51:34 23-08-2025) Кому то стало достоверно известно что она не выжила? А как в... не пишите глупости
Что за хобби такое? лишить специально себя жизни , оставить ребенка сиротой.. я никогда не пойму(
Гость (18:37:46 23-08-2025) Что за хобби такое? лишить специально себя жизни , оставить ... Поймёте , если потеояете близкого человека
Гость (19:36:21 23-08-2025) Поймёте , если потеояете близкого человека... Я не рискую по мере своих возможностей.. не перехожу на красный свет светофора, не трогаю оголенных проводов, не ем непонятные грибы.. и тд. и тп. всех позиций не избежать, но я никогда не буду заниматься тем что приводит к смерти. а Вы? только не надо про экшен, адреналин и пр.
Гость (21:01:17 23-08-2025) Я не рискую по мере своих возможностей.. не перехожу на крас...
"Аннушка уже разлила масло" ...
Гость (08:59:43 24-08-2025) "Аннушка уже разлила масло" ...... прекрати ерунду молоть. сам ходи оглядывайся, а то твой Азазелло-то всегда с тобой
Гость (19:36:21 23-08-2025) Поймёте , если потеояете близкого человека... Надо жить во имя живых, а ушедших просто помнить всегда. И в дни их рождения поминать. Хотя вроде поминать надо в день смертию А своих родственников в дни рождений поминаю.
Гость (19:36:21 23-08-2025) Поймёте , если потеояете близкого человека... ну вы и сморозили...тое детей всех сиротами оставлять?! ерунду про слабоумие не пишите
Читайте внимательно. Она полезла официально с экспедицией приделать мемориальную табличку посвящённую погибшему мужу. Сломала ногу. Отправила экспедицию спасаться. Следом падение вертолета. Следом итальянец с обморожением и отёком мозга умер. Время шло и она замёрзла. Это не специально, так получилось. Но мужество -налицо.
Гость (21:06:55 23-08-2025) Но мужество -налицо.Безумству храбрых - венки со скидкой.
Гость (21:06:55 23-08-2025) Читайте внимательно. Она полезла официально с экспедицией пр... она бросила ребенка, с вероят в 70 проц гибели поперлась со свежесросшейя ногой которую сломала недавно на другой горе попроще. Это - НЕ МУЖЕСТВО, это глупость
Ну что тут не ясно, прекращена операция, а удачная она или нет, это уже другое. Т.е. вполне может оказаться, что женщина уже того, вот и решили больше не рисковать и прекратить операцию.
Уже давно изобрели такую вещь, как реактивный костюм. Человек с ранцем за спиной может летать. Интересно, нельзя ли в наше время чтобы в таком утепленном костюме, захватив, своего рода, кокон с собой, долететь эти 7км туда, пристегнуть пострадавшего и вернуться назад? С учётом что координаты есть, долго искать не придётся.
Гость (09:03:45 24-08-2025) Уже давно изобрели такую вещь, как реактивный костюм. Челове...
На Алтае правда с образованием все так плохо?
Гость (10:55:00 24-08-2025) На Алтае правда с образованием все так плохо?... Почитай в интернете, раз поди умеешь. Тут особое образование не требуется.
Современные просто, как я понял, пока способны преодолеть расстояние только до половины туда и обратно. Ну и пока нету речи о двойном весе.
Но технологии не стоят на месте, ещё увидим. По крайней мере, думаю, в недалёком будущем с более малых высот начнут так снимать, где вертолёту проблема. Ну а про вес... Можно и четверым одного эвакуировать.
Гость (13:15:49 24-08-2025) Почитай в интернете, раз поди умеешь. Тут особое образование...
тебе вроде один раз сказали, должен был понять. но ты решил позориться до конца! смех да и только. прям наивный шукшинский чудик.
Победила короче она....
И муж ей теперь бдагодарен за табличку. А кто ей полезет ставить...?
Гость (10:22:55 24-08-2025) И муж ей теперь бдагодарен за табличку. А кто ей полезет ста... Откуда в вас столько желчи? Вас жизнь обидела?
Сына их очень жаль...
Гость (16:27:22 24-08-2025) Сына их очень жаль...... и мать ее и сестру Юлию. эти хобби дурацкие . только для сирот, не для людей с семьями и с мозгом