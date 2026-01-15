Снег убрали, авто – тоже. В Новосибирске оригинально решили проблему неправильной парковки

Соседи наблюдали за ситуацией и снимали на видео

15 января 2026, 08:40, ИА Амител

В Новосибирске во время уборки снега коммунальные службы необычным образом решили проблему неправильно припаркованного автомобиля. Машина, оставленная на тротуаре, была сдвинута вместе со снежной массой – во время работ ее просто отодвинули.

Инцидент произошел при механизированной очистке тротуара. Судя по записи, автомобиль оказался на пути спецтехники и был перемещен без отдельной эвакуации, одновременно с уборкой снега, пишет Telegram-канал "Барнаул 22".

Происходящее привлекло внимание местных жителей. Они наблюдали за ситуацией и снимали на видео, отмечая, что зрелище получилось эффектным и наглядно показало последствия парковки с нарушением правил.

Ранее сообщалось, что после обильных снегопадов и работы грейдеров во время праздничных выходных автомобилисты Барнаула массово жалуются на невозможность выехать из дворов. Причиной стали высокие снежные брустверы, оставленные техникой, которые фактически закапывают припаркованные машины.