Снег убрали, авто – тоже. В Новосибирске оригинально решили проблему неправильной парковки

Соседи наблюдали за ситуацией и снимали на видео

15 января 2026, 08:40, ИА Амител

В Новосибирске во время уборки снега коммунальные службы необычным образом решили проблему неправильно припаркованного автомобиля. Машина, оставленная на тротуаре, была сдвинута вместе со снежной массой – во время работ ее просто отодвинули.

Инцидент произошел при механизированной очистке тротуара. Судя по записи, автомобиль оказался на пути спецтехники и был перемещен без отдельной эвакуации, одновременно с уборкой снега, пишет Telegram-канал "Барнаул 22".

Происходящее привлекло внимание местных жителей. Они наблюдали за ситуацией и снимали на видео, отмечая, что зрелище получилось эффектным и наглядно показало последствия парковки с нарушением правил.

Ранее сообщалось, что после обильных снегопадов и работы грейдеров во время праздничных выходных автомобилисты Барнаула массово жалуются на невозможность выехать из дворов. Причиной стали высокие снежные брустверы, оставленные техникой, которые фактически закапывают припаркованные машины.

Комментарии 24

По факту

09:07:06 15-01-2026

Разнылись халявщики. Выехать не могут, безответственные любители.

Гость

09:07:56 15-01-2026

Дорожников под суд. Как они посмели перемещать чужое имущество? Можно было спокойно обьехать.

Гость

09:13:58 15-01-2026

Гость (09:07:56 15-01-2026) Дорожников под суд. Как они посмели перемещать чужое имущест... Вот вот, где видно, что автомобиль был припаркован с нарушением требований ПДД?

Гость

09:31:15 15-01-2026

Гость (09:13:58 15-01-2026) Вот вот, где видно, что автомобиль был припаркован с нарушен... Припаркован на тротуаре - это не нарушение? Правильно сделали службы. Вообще службам всем надо разрешить таких г...ков таранить нещадно.

Гость

13:02:23 15-01-2026

Гость (09:07:56 15-01-2026) Дорожников под суд. Как они посмели перемещать чужое имущест... свое личное имущество храните на своей личной территории, а не на общей

Гость

09:11:50 15-01-2026

Урок для барана. Купи/сними гараж и ставь свою телегу там. А то побросают как захотят и объезжай их. Ожидаю кучу минусов от безгаражных владельцев телег.
p.s. моя машина ночует в гараже.

Гость

09:19:10 15-01-2026

Гость (09:11:50 15-01-2026) Урок для барана. Купи/сними гараж и ставь свою телегу там. А... урок может и урок, вот отлько действия со стороны дорожника не законны, и его легко можно нахлобучить, так как это чужое имущество, а дорожник его переместил, тут и под кражу можно вывести, а если повреждения получило имущество, то и вовсе попал дорожник. Увы, как бы фраеры пешеходы не петушились тут в коментах, радуясь повреждениям чужого имущества, закон таков, что не имеет права ни кто трогать чужое имущество, если оно стоит и не нарушает закона, то есть если нет знака запрещающего там стоять, или иных знаков, и даже если там были какието нарушения, доржоник должен был вызвать ментов, под протокол, увезти на эвакуаторе.
А при таком раскладе, это злостное нарушение, беспредел. Попал герой по полной.

Гость

09:35:49 15-01-2026

Гость (09:19:10 15-01-2026) урок может и урок, вот отлько действия со стороны дорожника ... Это корыто стояло на тротуаре и нарушало закон.

Гость

09:19:59 15-01-2026

Гость (09:11:50 15-01-2026) Урок для барана. Купи/сними гараж и ставь свою телегу там. А... и да...у меня есть гараж, и дом свой, а вот коментаторы вроде тебя, скорее всего обычный нищеброд, который не заработл на авто, ходит пешком, и завидует, злясь на нажитое другими людьми )

Гость

09:33:06 15-01-2026

Гость (09:19:59 15-01-2026) и да...у меня есть гараж, и дом свой, а вот коментаторы врод... Ты видимо читаешь через слово или не все прочитанное понимаешь? Спешиал фо ю. Дубль 2. У меня и машина есть и гараж. Дом мне не нужен. Нет тяги к земле. Хватает квартиры в центре и гаража в шаговой доступности. И я не собираюсь завидовать нищебродам, которые кредитные тачки кидают на ночь на улице.

Гость

09:29:50 15-01-2026

во встрял работяга с трактора

Тракторист

09:46:16 15-01-2026

Я это корыто вообще не видел. Куча снега мешала. Так что пусть хозяин тупой бритвой бреется.

Гость

10:18:27 15-01-2026

а я Вчера приехал а во дворе половина парковочных мест пустые, хотя обычно ищешь где встать, то есть у людей многих есть гаражи, но они в них не ставят пока морозу не ударили. И да я нищеброд у меня нет гаража, только две машины и две квартиры. Каско обходится примерно столько же сколько аренда парковки/гаража, не виду смысла снимать.

Гость

10:38:08 15-01-2026

Это весьма забавно конечно, но как минимум административная статья. И это если не повредилось ничего.
А про брустверы жалуются... И что? Не царское дело маленько лопатой помахать?
Я как-то жил одну зиму рядом с братом. У него частный дом был и зима очень снежная тогда была. Машину ставил у него во дворе, и частенько с утреца по 20-40 минут лопатой из-за застывшего бруствера, чтобы выехать из дома на дорогу. Приходилось ещё душ принимать, и потом уж на работу. Заодно и зарядка внеплановая для тела.

Гость

12:00:32 15-01-2026

Гость (10:38:08 15-01-2026) Это весьма забавно конечно, но как минимум административная ... да все прекрасно. а теперь представьте такую ситуацию. Женщина с трехлетним ребенком выходит из дома в 7 часов утра. нужно увезти ребенка в детский сад и ехать на работу. ей снег еще кидать? а ребенок в это время пусть постоит в сугробе? или нужно было выйти в 5 , покидать снег , потом бежать в ду и только потом выезжать? а ребенок с кем будет , пока мать в темноте снег кидает?

Гость

13:20:45 15-01-2026

Гость (12:00:32 15-01-2026) да все прекрасно. а теперь представьте такую ситуацию. Женщ... Если ты такой герой то помоги женщине. Возьми лопату расчисти ей проезд. Или это забота мужа?

Гость

14:07:58 15-01-2026

Гость (13:20:45 15-01-2026) Если ты такой герой то помоги женщине. Возьми лопату расчист... так я и есть женщина

Гость

16:12:21 15-01-2026

Гость (14:07:58 15-01-2026) так я и есть женщина... А женщи на что не человек? Так же может взять лопату и поработать.

Гость

07:22:24 16-01-2026

Гость (14:07:58 15-01-2026) так я и есть женщина... Женщина, а где твой пахарь, ну который тебе ребенка заделал? Почему он тебе машину не откапывает?

Гость

13:35:55 15-01-2026

Гость (12:00:32 15-01-2026) да все прекрасно. а теперь представьте такую ситуацию. Женщ... А кто, простите, ей должен снег от её корыта откидывать? Не надо вот этого - мамочка, с детьми, бедная, несчастная и т.д.

Гость

14:08:43 15-01-2026

Гость (13:35:55 15-01-2026) А кто, простите, ей должен снег от её корыта откидывать? Не ... Снег надо вывозить, а не сгребать

Гость

12:00:48 15-01-2026

Гость (10:38:08 15-01-2026) Это весьма забавно конечно, но как минимум административная ... Снег надо вывозить, а не сгребать. Бруствер можно раскидать либо на дорогу обратно, либо на тротуар. Ты редиска в обоих этих случаях

Гость

13:16:46 15-01-2026

Надо брать пример с Японии. Житель Токио не может купить авто, если у него нет места, где он может ее парковать. И даже имея место для парковки, он не может купить автомобиль, габаритами превышающее это место, даже на см.

Гость

19:13:38 15-01-2026

Молодцы!!!

