Жительница Барнаула пожаловалась на неочищенные выезды из дворов на Панфиловцев

Снегоуборочные машины тщательно очищают проспект Ленина, однако на других участках ситуация остается критической

14 января 2026, 11:30, ИА Амител

Застрявший грузовик / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жительница Барнаула пожаловалась на неравномерную уборку улиц от снега, заявив, что дорожная техника работает в основном на центральных магистралях, тогда как выезды и второстепенные дороги остаются без внимания. Обращение горожанки опубликовано в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".

По словам читательницы, снегоуборочные машины тщательно очищают проспект Ленина, однако на других участках ситуация остается критической. Она отмечает, что главная цель, по ее мнению, – "отчитаться", тогда как реальные проблемы водителей не решаются.

«Вот сколько еще это будет: техника, значит, на Ленинском проспекте вылизывает, а на другие дороги вообще все равно. Главное – отчитаться», – написала она.

Горожанка также рассказала, что, несмотря на очистку улицы Панфиловцев, выезды с нее регулярно остаются занесенными снегом. По ее словам, почти каждый вечер или ночь автомобили застревают, и водителям приходится помогать друг другу.

«Хорошо, что мы люди отзывчивые: выходим, едем, видим и помогаем», – отметила она.

Отдельно жительница поблагодарила водителя УАЗа, который помог застрявшим автомобилистам, однако подчеркнула, что проблема носит системный характер.

«Спасибо водителю УАЗа, который ребятам помог, и они толкали его машину, но что толку? В новогоднюю ночь в два часа тоже толкали машины, а проблема одна – выезд ничейный, и поэтому его не чистят, как и еще тысячу таких в городе», – написала автор обращения, говоря о ситуации в Барнауле.

Ранее сообщалось, что после обильных снегопадов и работы грейдеров во время праздничных выходных автомобилисты Барнаула массово жалуются на невозможность выехать из дворов. Причиной стали высокие снежные брустверы, оставленные техникой, которые фактически закапывают припаркованные машины.

Avatar Picture
Гость

12:05:58 14-01-2026

Она слепая что ли!?
Не видит что по городу делается!?
Но чистят как могут!...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:44 14-01-2026

А бабёшке нужно чтобы бросили чистить центральные улицы. И всю технику отправили чистить въезд и выезд на Панфиловцев .
100 пудово брошенка .

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:42 14-01-2026

Не надо совсем чистить, меньше куриц выползет на дорогу

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:53 14-01-2026

На Панфиловцев машины бросают так, что ни дорогу, ни обочины нормально почистить не получится. По всей улице куча машин, перед которыми уже метровые отвалы - просто бросили то ли на зиму, то ли в запое. И все равно некоторые умудряются бросать там на ночь машины, выставив на треть полосы

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:29 14-01-2026

Гость (13:49:53 14-01-2026) На Панфиловцев машины бросают так, что ни дорогу, ни обочины... вызываете ГАИ, вот и всё. за это приличный штраф - за нарушение парковки и стоянки по ПДД

  -1 Нравится
Ответить
