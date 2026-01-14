Жительница Барнаула пожаловалась на неочищенные выезды из дворов на Панфиловцев
Снегоуборочные машины тщательно очищают проспект Ленина, однако на других участках ситуация остается критической
14 января 2026, 11:30, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на неравномерную уборку улиц от снега, заявив, что дорожная техника работает в основном на центральных магистралях, тогда как выезды и второстепенные дороги остаются без внимания. Обращение горожанки опубликовано в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".
По словам читательницы, снегоуборочные машины тщательно очищают проспект Ленина, однако на других участках ситуация остается критической. Она отмечает, что главная цель, по ее мнению, – "отчитаться", тогда как реальные проблемы водителей не решаются.
«Вот сколько еще это будет: техника, значит, на Ленинском проспекте вылизывает, а на другие дороги вообще все равно. Главное – отчитаться», – написала она.
Горожанка также рассказала, что, несмотря на очистку улицы Панфиловцев, выезды с нее регулярно остаются занесенными снегом. По ее словам, почти каждый вечер или ночь автомобили застревают, и водителям приходится помогать друг другу.
«Хорошо, что мы люди отзывчивые: выходим, едем, видим и помогаем», – отметила она.
Отдельно жительница поблагодарила водителя УАЗа, который помог застрявшим автомобилистам, однако подчеркнула, что проблема носит системный характер.
«Спасибо водителю УАЗа, который ребятам помог, и они толкали его машину, но что толку? В новогоднюю ночь в два часа тоже толкали машины, а проблема одна – выезд ничейный, и поэтому его не чистят, как и еще тысячу таких в городе», – написала автор обращения, говоря о ситуации в Барнауле.
Ранее сообщалось, что после обильных снегопадов и работы грейдеров во время праздничных выходных автомобилисты Барнаула массово жалуются на невозможность выехать из дворов. Причиной стали высокие снежные брустверы, оставленные техникой, которые фактически закапывают припаркованные машины.
12:05:58 14-01-2026
Она слепая что ли!?
Не видит что по городу делается!?
Но чистят как могут!...
12:09:44 14-01-2026
А бабёшке нужно чтобы бросили чистить центральные улицы. И всю технику отправили чистить въезд и выезд на Панфиловцев .
100 пудово брошенка .
12:46:42 14-01-2026
Не надо совсем чистить, меньше куриц выползет на дорогу
13:49:53 14-01-2026
На Панфиловцев машины бросают так, что ни дорогу, ни обочины нормально почистить не получится. По всей улице куча машин, перед которыми уже метровые отвалы - просто бросили то ли на зиму, то ли в запое. И все равно некоторые умудряются бросать там на ночь машины, выставив на треть полосы
20:02:29 14-01-2026
Гость (13:49:53 14-01-2026) На Панфиловцев машины бросают так, что ни дорогу, ни обочины... вызываете ГАИ, вот и всё. за это приличный штраф - за нарушение парковки и стоянки по ПДД