Сомелье из Подмосковья решил заняться жестким интимом с женой, но передумал и убил ее

Пара была в браке около года

20 января 2026, 21:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Красногорске специалист по вину лишил жизни свою жену в процессе БДСМ-забав. Предварительно зафиксировав ее руки наручниками, мужчина впоследствии передумал хорошо провести время с супругой и принял решение об убийстве девушки.

Как сообщает Shot, 42-летний Владимир и его 22-летняя жена Дарья решили разнообразить свой интимный досуг, добавив в него элементы хардкора. Муж ограничил подвижность супруги, связав ей ноги, поместил кляп в ротовую полость и имитировал удушение с целью усиления ее возбуждения.

Спустя некоторое время Владимир изменил свои намерения и совершил убийство жены. Он извлек кляп и, воспользовавшись диванной подушкой, начал душить жертву. В результате данных действий молодая женщина скончалась на месте происшествия. Виновник был задержан и заключен под стражу на 60 суток. Инсайдерские источники утверждают, что союз пары был заключен менее года назад.

Убийство мужчины и женщины

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

21:03:42 20-01-2026

Какой же интересной и насыщенной жизнью люди живут. Большинство же вот эти слова начиная с "сомелье" только по телевизору слышали

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:52:12 20-01-2026

Гость (21:03:42 20-01-2026) Какой же интересной и насыщенной жизнью люди живут. Большинс... Да ладно, я про слова, а насчет интересных экспериментов соглашусь, передумал да и убил, четакова)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:56:03 20-01-2026

Гость (21:03:42 20-01-2026) Какой же интересной и насыщенной жизнью люди живут. Большинс... Я и сам, в некотором роде, "сомелье". Пооноценный алкоголизм не могу себе позволить.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:47:41 20-01-2026

Бросок на доверие - провалено.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:49:30 20-01-2026

фу. с дедом . дед - педофил и садист. что за..?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:23 21-01-2026

Кому-то ведь не нравятся хорошие добрые парни, которые любят своих мам. С животным то интереснее время проводить, это вам не маминкин сынок)))

  2 Нравится
Ответить
