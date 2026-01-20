Сомелье из Подмосковья решил заняться жестким интимом с женой, но передумал и убил ее
Пара была в браке около года
20 января 2026, 21:00, ИА Амител
В Красногорске специалист по вину лишил жизни свою жену в процессе БДСМ-забав. Предварительно зафиксировав ее руки наручниками, мужчина впоследствии передумал хорошо провести время с супругой и принял решение об убийстве девушки.
Как сообщает Shot, 42-летний Владимир и его 22-летняя жена Дарья решили разнообразить свой интимный досуг, добавив в него элементы хардкора. Муж ограничил подвижность супруги, связав ей ноги, поместил кляп в ротовую полость и имитировал удушение с целью усиления ее возбуждения.
Спустя некоторое время Владимир изменил свои намерения и совершил убийство жены. Он извлек кляп и, воспользовавшись диванной подушкой, начал душить жертву. В результате данных действий молодая женщина скончалась на месте происшествия. Виновник был задержан и заключен под стражу на 60 суток. Инсайдерские источники утверждают, что союз пары был заключен менее года назад.
21:03:42 20-01-2026
Какой же интересной и насыщенной жизнью люди живут. Большинство же вот эти слова начиная с "сомелье" только по телевизору слышали
21:52:12 20-01-2026
Гость (21:03:42 20-01-2026) Какой же интересной и насыщенной жизнью люди живут. Большинс... Да ладно, я про слова, а насчет интересных экспериментов соглашусь, передумал да и убил, четакова)
21:56:03 20-01-2026
Гость (21:03:42 20-01-2026) Какой же интересной и насыщенной жизнью люди живут. Большинс... Я и сам, в некотором роде, "сомелье". Пооноценный алкоголизм не могу себе позволить.
22:47:41 20-01-2026
Бросок на доверие - провалено.
22:49:30 20-01-2026
фу. с дедом . дед - педофил и садист. что за..?
09:32:23 21-01-2026
Кому-то ведь не нравятся хорошие добрые парни, которые любят своих мам. С животным то интереснее время проводить, это вам не маминкин сынок)))