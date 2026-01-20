Сомелье из Подмосковья решил заняться жестким интимом с женой, но передумал и убил ее

Пара была в браке около года

20 января 2026, 21:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Красногорске специалист по вину лишил жизни свою жену в процессе БДСМ-забав. Предварительно зафиксировав ее руки наручниками, мужчина впоследствии передумал хорошо провести время с супругой и принял решение об убийстве девушки.

Как сообщает Shot, 42-летний Владимир и его 22-летняя жена Дарья решили разнообразить свой интимный досуг, добавив в него элементы хардкора. Муж ограничил подвижность супруги, связав ей ноги, поместил кляп в ротовую полость и имитировал удушение с целью усиления ее возбуждения.

Спустя некоторое время Владимир изменил свои намерения и совершил убийство жены. Он извлек кляп и, воспользовавшись диванной подушкой, начал душить жертву. В результате данных действий молодая женщина скончалась на месте происшествия. Виновник был задержан и заключен под стражу на 60 суток. Инсайдерские источники утверждают, что союз пары был заключен менее года назад.