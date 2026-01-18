НОВОСТИПроисшествия

"Я убил папу". 11-летний мальчик застрелил отца из-за игровой приставки

Отец перед сном забрал у сына игровую консоль Nintendo Switch, что спровоцировало ссору

18 января 2026, 19:58, ИА Амител

Игровая приставка / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Игровая приставка / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В США одиннадцатилетний мальчик обвиняется в умышленном убийстве собственного отца. Трагедия разыгралась на почве конфликта из‑за игровой приставки. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел в штате Пенсильвания. По данным следствия, отец перед сном забрал у сына игровую консоль Nintendo Switch, что спровоцировало ссору. После мальчик отыскал ключ от сейфа, достал отцовский револьвер и, подойдя к спящему родителю, произвел смертельный выстрел.

О происшествии стало известно сразу. Жена погибшего проснулась от звука выстрела и услышала от ребенка фразу: «Я убил папу».

Подросток подтвердил свои действия в ходе допроса. Он пояснил, что был сильно зол и не задумывался о последствиях. 

В настоящее время мальчику предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Слушание по делу назначено на 22 января.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сосед убил женщину и ее шестилетнего сына из-за шума. Мужчина вломился в квартиру сверху и жестоко расправился с матерью и ребенком, после чего попытался инсценировать ограбление.

Убийство Происшествия

Комментарии 8

Avatar Picture
Элен без ребят

20:05:20 18-01-2026

даешь оружие в каждый дом! (нет, естствн)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:27:06 18-01-2026

Элен без ребят (20:05:20 18-01-2026) даешь оружие в каждый дом! (нет, естствн)... Ну запретите, воткнул бы нож в глаз, вилку, ножницы, карандаш, продолжать??

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:15 18-01-2026

гость (20:27:06 18-01-2026) Ну запретите, воткнул бы нож в глаз, вилку, ножницы, каранда... Продолжайте

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:31 18-01-2026

Но зато в эпоху тотальных запретов и якобы пропаганды традиционных ценностей яростно насаждается американская модель взаимоотношений родителей и детей. У нас все точно также.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:33:57 19-01-2026

Гость (20:09:31 18-01-2026) Но зато в эпоху тотальных запретов и якобы пропаганды традиц...
А как это у вас из одного вытекает другое?Поясните, пожалуйста.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:00:15 19-01-2026

Так у нас законотворцы не вылезают из-за границ, из семьи с натыренным добром там платят налоги, вот это и есть деятели , насаждающие их образ жизни. Может и за плату стараются.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:46 19-01-2026

гость (00:00:15 19-01-2026) Так у нас законотворцы не вылезают из-за границ, из семьи с ...
аргументируйте, какие ваши доказательства? или просто так звонишь?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:04 19-01-2026

11 лет???? это НЕ подросток. Подросток с 13 лет, teen

  0 Нравится
Ответить
