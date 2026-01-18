"Я убил папу". 11-летний мальчик застрелил отца из-за игровой приставки
Отец перед сном забрал у сына игровую консоль Nintendo Switch, что спровоцировало ссору
18 января 2026, 19:58, ИА Амител
В США одиннадцатилетний мальчик обвиняется в умышленном убийстве собственного отца. Трагедия разыгралась на почве конфликта из‑за игровой приставки. Об этом сообщает издание People.
Инцидент произошел в штате Пенсильвания. По данным следствия, отец перед сном забрал у сына игровую консоль Nintendo Switch, что спровоцировало ссору. После мальчик отыскал ключ от сейфа, достал отцовский револьвер и, подойдя к спящему родителю, произвел смертельный выстрел.
О происшествии стало известно сразу. Жена погибшего проснулась от звука выстрела и услышала от ребенка фразу: «Я убил папу».
Подросток подтвердил свои действия в ходе допроса. Он пояснил, что был сильно зол и не задумывался о последствиях.
В настоящее время мальчику предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Слушание по делу назначено на 22 января.
20:05:20 18-01-2026
даешь оружие в каждый дом! (нет, естствн)
20:27:06 18-01-2026
Элен без ребят (20:05:20 18-01-2026) даешь оружие в каждый дом! (нет, естствн)... Ну запретите, воткнул бы нож в глаз, вилку, ножницы, карандаш, продолжать??
22:19:15 18-01-2026
гость (20:27:06 18-01-2026) Ну запретите, воткнул бы нож в глаз, вилку, ножницы, каранда... Продолжайте
20:09:31 18-01-2026
Но зато в эпоху тотальных запретов и якобы пропаганды традиционных ценностей яростно насаждается американская модель взаимоотношений родителей и детей. У нас все точно также.
02:33:57 19-01-2026
Гость (20:09:31 18-01-2026) Но зато в эпоху тотальных запретов и якобы пропаганды традиц...
А как это у вас из одного вытекает другое?Поясните, пожалуйста.
00:00:15 19-01-2026
Так у нас законотворцы не вылезают из-за границ, из семьи с натыренным добром там платят налоги, вот это и есть деятели , насаждающие их образ жизни. Может и за плату стараются.
12:08:46 19-01-2026
гость (00:00:15 19-01-2026) Так у нас законотворцы не вылезают из-за границ, из семьи с ...
аргументируйте, какие ваши доказательства? или просто так звонишь?
16:25:04 19-01-2026
11 лет???? это НЕ подросток. Подросток с 13 лет, teen