"Я убил папу". 11-летний мальчик застрелил отца из-за игровой приставки

Отец перед сном забрал у сына игровую консоль Nintendo Switch, что спровоцировало ссору

18 января 2026, 19:58, ИА Амител

Игровая приставка / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В США одиннадцатилетний мальчик обвиняется в умышленном убийстве собственного отца. Трагедия разыгралась на почве конфликта из‑за игровой приставки. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел в штате Пенсильвания. По данным следствия, отец перед сном забрал у сына игровую консоль Nintendo Switch, что спровоцировало ссору. После мальчик отыскал ключ от сейфа, достал отцовский револьвер и, подойдя к спящему родителю, произвел смертельный выстрел.

О происшествии стало известно сразу. Жена погибшего проснулась от звука выстрела и услышала от ребенка фразу: «Я убил папу».

Подросток подтвердил свои действия в ходе допроса. Он пояснил, что был сильно зол и не задумывался о последствиях.

В настоящее время мальчику предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Слушание по делу назначено на 22 января.

