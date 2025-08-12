Сотрудник Барнаульской нефтебазы вошел в тройку лучших инженерных работников страны

Более 170 специалистов "Газпром нефти" сразились в финале за звание "Лучший по профессии"

12 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Конкурс "Лучший по профессии" / Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"

В Санкт-Петербурге завершился ежегодный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников АЗС и нефтебазовой инфраструктуры "Газпром нефти". В финале состязаний встретились более 170 специалистов, которые показали лучшие результаты на региональных отборочных этапах.

В этом году в конкурсных отборах участие приняли более двух тысяч человек. За звание "Лучший по профессии" соревновались операторы и управляющие АЗС, инженеры, метрологи, специалисты по контролю качества топлива, водители бензовозов и другие профессионалы, занимающиеся топливной логистикой и обслуживанием клиентов. Они состязались в 16 номинациях.

Финальные испытания прошли на пяти АЗС Северной столицы, на топливном терминале "Гладкое" в Ленинградской области, а также на специально подготовленной площадке для водителей бензовозов, где они показали мастерство управления и выполнили задачи по доставке топлива от нефтебазы на АЗС.

В числе победителей конкурса – десять сибиряков, в том числе сотрудник Барнаульской нефтебазы.

Конкурс "Лучший по профессии" / Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"

Впервые на конкурсе побывали студенты профильных средних специальных учебных заведений. Будущие специалисты узнали о профессиях, связанных с топливно-логистической сферой, а также посетили производственные объекты.

«Конкурс профессионального мастерства – важная часть кадровой политики "Газпром нефти" и одна из профессиональных традиций компании. Это возможность обменяться опытом, проверить знания, а также попасть в кадровый резерв высококвалифицированных специалистов», – уточнил директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский.

По его словам, в этом году конкурс также стал отличной профориентационной возможностью для студентов. Они познакомились с профессиями, связанными с работой на АЗС и нефтебазах, узнали о задачах, которые решают специалисты. Полученный опыт станет важным стимулом для их будущего трудоустройства и откроет новые карьерные перспективы.