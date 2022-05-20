Барнаульский «Коммунальщик» одержал первую победу в текущем сезоне

Барнаульский «Коммунальщик» одержал первую победу в сезоне 2022. 19 мая в матче второго тура женской Суперлиги по хоккею на траве алтайские девушки в гостях обыграли волгодонскую «Дончанку» со счётом 3:1.

Голы в составе «Коммунальщика» забили Мария Гончарова, Ксения Свеженцева и Тамара Иванова.

Ранее, в первом туре чемпионата страны — 13 и 14 мая, барнаульские девушки также на выезде дважды уступили действующему чемпиону России — подмосковному «Динамо-Электросталь» с результатами 0:6 и 1:2. Напомним, в сезоне 2021 года «Коммунальщик» финишировал в Суперлиге на четвёртом месте.

20 мая «Дончанка» и «Коммунальщик» проведут повторный матч в Волгодонске. Игра начнётся в 21:00 по барнаульскому времени.