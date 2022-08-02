Родственник звезды НХЛ Владимира Тарасенко тренируется в барнаульском «Динамо»

Родственник звезды Национальной хоккейной лиги начал подготовку к сезону 2022/23 в составе барнаульского «Динамо-Алтая». К команде присоединился младший брат нападающего клуба «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, Валентин.

Предыдущий сезон 21-летний форвард провёл в казахстанском клубе «Номад» из Нур-Султана и набрал 9 очков по системе гол+пас. В целом состав «Динамо-Алтая» в сравнении с прошлым сезоном изменился более чем наполовину. Пока игроки клуба будут тренироваться на барнаульских спортплощадках и в «Титов-Арене». 21 и 22 августа «Динамо-Алтай» проведёт в Новокузнецке два спарринга против «Кузнецких Медведей».

Напомним, в текущее межсезонье в барнаульском клубе сменился тренерский штаб. Главным тренером «Динамо-Алтая» стал Евгений Бакланов. Он занял пост вместо Владислава Хромых. Помогать Бакланову будут Александр Усачёв, Сергей Неклюдов, Артемий Лакиза и Александр Клименко.