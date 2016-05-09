"Спартак" разгромил "Динамо" в московском дерби

Фото: voetbalprimeur.nl

В рамках 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) "Спартак" победил "Динамо" в московском дерби. Об этом сообщается на официальном сайте РФПЛ.

Встреча проходила в воскресенье, 8 мая, на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:0. Первым мяч в ворота соперника отправил Квинси Промес на 44-й минуте. Зе Луиш удвоил преимущество красно-белых на 55-й минуте. За четыре минуты до финального свистка Промес оформил дубль.

Подчеркивается, что для "Спартака" это уже второе выигранное дерби. В матче 26-го тура подопечные Дмитрия Аленичева обыграли "Локомотив" - 2:0.

"Спартак" набрал 44-е очко и остался на шестом месте в таблице чемпионата РФ. "Динамо" же занимает 12-ю строчку с 25 очками. Клуб расположился вплотную к зоне стыковых матчей.

В следующем туре 12 мая "Динамо" сразится с "Ростовом", который занимает второе место в таблице, а "Спартак" - с "Уралом" в Екатеринбурге.