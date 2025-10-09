Спортсмен из Алтайского края завоевал золото чемпионата мира по тхэквондо
В соревнованиях принимали участие более 1200 атлетов из 70 стран мира
09 октября 2025, 22:30, ИА Амител
Никита Демин с тренером / Фото: Министерство спорта Алтайского края
В итальянском городе Езоло завершился чемпионат мира по тхэквондо ИТФ, где российские спортсмены принимали участие в нейтральном статусе. В составе сборной России успешно выступили два представителя нашего края – Ольга Грязева и Никита Демин, сообщает Министерство спорта Алтайского края.
Исторического успеха добился Никита Демин, завоевавший золотую медаль в номинации "туль" (формальный комплекс). Это достижение стало первым в истории Алтайского края званием чемпиона мира по тхэквондо ИТФ.
Тренирует спортсмена Дмитрий Савельев. В соревнованиях принимали участие более 1200 атлетов из 70 стран мира.
00:56:00 10-10-2025
ЗМС дадут?
09:10:02 10-10-2025
Поздравляю! Никита, Дмитрий Николаевич, приятно видеть справедливый результат ваших огромных усилий. Молодцы!!!
10:11:58 10-10-2025
Поздравляю!
Ценное достижении спортсмена и тренера!
Желаю победу и Оле!
10:52:36 10-10-2025
Поздравления!!!
11:52:44 11-10-2025
Очень бы обрадовался если это были наши, Русские.
От Русского у них только паспорт.
Наши в окопе сейчас, а не ездят в тыл врага за достижениями.
18:08:10 12-10-2025
Молодцы ребята!