Спортсмен из Алтайского края завоевал золото чемпионата мира по тхэквондо

В соревнованиях принимали участие более 1200 атлетов из 70 стран мира

09 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Никита Демин с тренером / Фото: Министерство спорта Алтайского края
В итальянском городе Езоло завершился чемпионат мира по тхэквондо ИТФ, где российские спортсмены принимали участие в нейтральном статусе. В составе сборной России успешно выступили два представителя нашего края – Ольга Грязева и Никита Демин, сообщает Министерство спорта Алтайского края.

Исторического успеха добился Никита Демин, завоевавший золотую медаль в номинации "туль" (формальный комплекс). Это достижение стало первым в истории Алтайского края званием чемпиона мира по тхэквондо ИТФ.

Тренирует спортсмена Дмитрий Савельев. В соревнованиях принимали участие более 1200 атлетов из 70 стран мира. 

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

00:56:00 10-10-2025

ЗМС дадут?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:02 10-10-2025

Поздравляю! Никита, Дмитрий Николаевич, приятно видеть справедливый результат ваших огромных усилий. Молодцы!!!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Катя

10:11:58 10-10-2025

Поздравляю!
Ценное достижении спортсмена и тренера!
Желаю победу и Оле!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:36 10-10-2025

Поздравления!!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:44 11-10-2025

Очень бы обрадовался если это были наши, Русские.
От Русского у них только паспорт.
Наши в окопе сейчас, а не ездят в тыл врага за достижениями.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

18:08:10 12-10-2025

Молодцы ребята!

  1 Нравится
Ответить
