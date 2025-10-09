Спортсмен из Алтайского края завоевал золото чемпионата мира по тхэквондо

В соревнованиях принимали участие более 1200 атлетов из 70 стран мира

09 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Никита Демин с тренером / Фото: Министерство спорта Алтайского края

В итальянском городе Езоло завершился чемпионат мира по тхэквондо ИТФ, где российские спортсмены принимали участие в нейтральном статусе. В составе сборной России успешно выступили два представителя нашего края – Ольга Грязева и Никита Демин, сообщает Министерство спорта Алтайского края.

Исторического успеха добился Никита Демин, завоевавший золотую медаль в номинации "туль" (формальный комплекс). Это достижение стало первым в истории Алтайского края званием чемпиона мира по тхэквондо ИТФ.

Тренирует спортсмена Дмитрий Савельев. В соревнованиях принимали участие более 1200 атлетов из 70 стран мира.