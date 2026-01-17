Стало известно, чем россияне чаще всего занимались в новогодние праздники

В лидерах – активный отдых

17 января 2026, 12:10, ИА Амител

Каток в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во время новогодних праздников жители России отдавали предпочтение не пассивному времяпрепровождению, а активностям и культурному обогащению. Такие сведения приводит ТАСС, ссылаясь на результаты исследований. Аналитики утверждают, что существенно возросла популярность катания на горных лыжах, коньках и прочих зимних забав.

Параллельно с этим увеличилось число желающих посетить театральные постановки.

Средняя стоимость билетов на спектакли и мюзиклы продемонстрировала тенденцию к росту. Помимо этого, кинозалы также стали пользоваться большей востребованностью у публики. Данный факт объясняется выходом в прокат множества кинолент для семейного просмотра, традиционно притягивающих зрителей в период новогодних каникул.