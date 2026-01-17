Стало известно, чем россияне чаще всего занимались в новогодние праздники
В лидерах – активный отдых
17 января 2026, 12:10, ИА Амител
Во время новогодних праздников жители России отдавали предпочтение не пассивному времяпрепровождению, а активностям и культурному обогащению. Такие сведения приводит ТАСС, ссылаясь на результаты исследований. Аналитики утверждают, что существенно возросла популярность катания на горных лыжах, коньках и прочих зимних забав.
Параллельно с этим увеличилось число желающих посетить театральные постановки.
Средняя стоимость билетов на спектакли и мюзиклы продемонстрировала тенденцию к росту. Помимо этого, кинозалы также стали пользоваться большей востребованностью у публики. Данный факт объясняется выходом в прокат множества кинолент для семейного просмотра, традиционно притягивающих зрителей в период новогодних каникул.
Бухали и строгали "детей пьяного ужина "
На диванах лежали, те, кому по графику на работу идти не надо было. Какие горные лыжи?
Только и успевали между катками наяривать на горных лыжах из кино в театр.
я работал без выходных
Баня удалась!Девки довольны!Самогона и сала нет...печалька...
Гость (12:20:06 17-01-2026) На диванах лежали, те, кому по графику на работу идти не над... А кто же тогда в Шерегеше отравился? Лежащие на диване?
Уж точно не жители АК
я работал без выходных
Я тоже.
гость (11:15:41 18-01-2026) я работал без выходныхЯ тоже.... Шерегеша избежали.