НОВОСТИОбщество

Стало известно, чем россияне чаще всего занимались в новогодние праздники

В лидерах – активный отдых

17 января 2026, 12:10, ИА Амител

Каток в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Каток в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во время новогодних праздников жители России отдавали предпочтение не пассивному времяпрепровождению, а активностям и культурному обогащению. Такие сведения приводит ТАСС, ссылаясь на результаты исследований. Аналитики утверждают, что существенно возросла популярность катания на горных лыжах, коньках и прочих зимних забав.

Параллельно с этим увеличилось число желающих посетить театральные постановки.

Средняя стоимость билетов на спектакли и мюзиклы продемонстрировала тенденцию к росту. Помимо этого, кинозалы также стали пользоваться большей востребованностью у публики. Данный факт объясняется выходом в прокат множества кинолент для семейного просмотра, традиционно притягивающих зрителей в период новогодних каникул.

Театр

Почти треть жителей Сибири планируют культурный отдых в новогодние каникулы

Опрос ВТБ показал высокий интерес сибиряков к театрам, кино и концертам
НОВОСТИКультура

отдых и развлечения Новый год

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:17:41 17-01-2026

Бухали и строгали "детей пьяного ужина "

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:06 17-01-2026

На диванах лежали, те, кому по графику на работу идти не надо было. Какие горные лыжи?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

13:44:59 17-01-2026

Только и успевали между катками наяривать на горных лыжах из кино в театр.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:14 17-01-2026

я работал без выходных

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грыша

13:52:11 17-01-2026

Баня удалась!Девки довольны!Самогона и сала нет...печалька...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость-гостю

15:39:47 17-01-2026

Гость (12:20:06 17-01-2026) На диванах лежали, те, кому по графику на работу идти не над... А кто же тогда в Шерегеше отравился? Лежащие на диване?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:26:18 17-01-2026

Уж точно не жители АК

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:15:41 18-01-2026

я работал без выходных

Я тоже.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:46 18-01-2026

гость (11:15:41 18-01-2026) я работал без выходныхЯ тоже.... Шерегеша избежали.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров