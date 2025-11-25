Стало известно, как будет работать предложенный закон по защите от "бабок-скамеров"
Так называемый "период охлаждения" для недвижимости предложили рассмотреть депутаты
25 ноября 2025, 16:15, ИА Амител
В России рассматривается возможность внедрения новой системы для предотвращения мошенничества при операциях с недвижимостью. Члены Государственной Думы выступили с инициативой установить семидневный "период охлаждения" для всех соглашений купли-продажи жилья, сообщает РИА Новости.
Автор инициативы, депутат Сергей Миронов, рассказал, что пауза будет действовать в течение семи дней и касаться всех сделок с недвижимостью, независимо от возраста покупателя и продавца. Парламентарий обратил внимание, что схемы мошенничества используют не только пожилые, но и дееспособные люди разного возраста, поэтому пристально следить нужно за всем.
Уточняется, что деньги покупателя будут временно блокироваться на протяжении недели. Продавец получит возможность пересмотреть свое решение и аннулировать сделку, если обнаружит, что стал жертвой обмана.
Кроме того, планируется обязать продавцов подтверждать наличие альтернативного жилья при продаже единственной имеющейся у них квартиры. Получение средств продавцом будет осуществляться только после официального оформления перехода права собственности на недвижимость. В случае принятия закона предполагается его вступление в силу с 1 января 2026 года.
16:24:47 25-11-2025
27.11 будет ещё решение суда по Долиной.
И мне кажется что кто-то Очень попросил решить в пользу певицы...
16:29:12 25-11-2025
А если за 7 дней бабка недостаточно охладится? Долиной мошенники впервые позвонили в апреле, в июне она продала квартиру, а в июле еще пыталась взять кредит, чтобы перевести деньги мошенникам.
17:19:40 25-11-2025
Старичок десантник снова нафантазировал или нафонтанировал... А если кэшем рассчитались?
17:52:32 25-11-2025
Гость (17:19:40 25-11-2025) Старичок десантник снова нафантазировал или нафонтанировал..... Кэш в этом деле запретили.
17:51:45 25-11-2025
Может просто сажать мошенников!?!?
18:34:07 25-11-2025
Гость (17:51:45 25-11-2025) Может просто сажать мошенников!?!? ... На кол !!!
18:20:15 25-11-2025
А как закон помог бы семье, у которой развернули договор через пять лет?
18:45:50 25-11-2025
Что значит "Получение средств продавцом будет осуществляться только после официального оформления перехода права собственности на недвижимость"? А если старичок или старушка, продав квартиру, вместо денег потом шиш получат? На чью мельницу "закон" воду льёт?
22:18:53 25-11-2025
"бабок-скамеров" нужно временно переселять, в дома-престарелых.
Пока бвабки боты не задвинут
А начинать нужно со старухи Купельман ( с позывным "долина")
09:03:24 26-11-2025
...планируется обязать продавцов подтверждать наличие альтернативного жилья при продаже единственной имеющейся у них квартиры - вот этот пункт никого не напрягает? Можно подумать, что у нас у каждого есть по запасной квартире, которая в этом случае выступит как "альтернативная". У меня она одна-единственная, и продать я её хочу в связи с переездом в другой регион. И где мне в этом случае брать эту самую "альтернативную"? Глупость очередная властьпридержащих. И ещё умиляет этот перл - "Продавец получит возможность пересмотреть свое решение и аннулировать сделку, если обнаружит, что стал жертвой обмана". Особенно - "если обнаружит!"
10:12:15 26-11-2025
Абсолютно бесполезный и нерабочий закон пытаются впихнуть, вообще ни о чем, никак он проблему не решает. Имитация деятельности ....