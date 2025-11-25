Стало известно, как будет работать предложенный закон по защите от "бабок-скамеров"

Так называемый "период охлаждения" для недвижимости предложили рассмотреть депутаты

25 ноября 2025, 16:15, ИА Амител

В России рассматривается возможность внедрения новой системы для предотвращения мошенничества при операциях с недвижимостью. Члены Государственной Думы выступили с инициативой установить семидневный "период охлаждения" для всех соглашений купли-продажи жилья, сообщает РИА Новости.

Автор инициативы, депутат Сергей Миронов, рассказал, что пауза будет действовать в течение семи дней и касаться всех сделок с недвижимостью, независимо от возраста покупателя и продавца. Парламентарий обратил внимание, что схемы мошенничества используют не только пожилые, но и дееспособные люди разного возраста, поэтому пристально следить нужно за всем.

Уточняется, что деньги покупателя будут временно блокироваться на протяжении недели. Продавец получит возможность пересмотреть свое решение и аннулировать сделку, если обнаружит, что стал жертвой обмана.

Кроме того, планируется обязать продавцов подтверждать наличие альтернативного жилья при продаже единственной имеющейся у них квартиры. Получение средств продавцом будет осуществляться только после официального оформления перехода права собственности на недвижимость. В случае принятия закона предполагается его вступление в силу с 1 января 2026 года.