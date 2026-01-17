Стало известно, когда начнут разбирать новогодний городок в Барнауле

Уберут елку с площади Свободы 31 января

17 января 2026, 11:10, ИА Амител

Новый год на площади Свободы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Демонтаж новогоднего городка, расположенного на площади Свободы, стартует 31 января. Согласно предварительной информации от администрации Барнаула, движение как личного, так и общественного транспорта будет возобновлено ориентировочно к 4 февраля.

Площадь Свободы была закрыта для проезда с 5 декабря. В текущем году именно здесь разместился новогодний городок, перенесенный с площади Сахарова. Стоит отметить, что на прежнем месте демонтаж елки начинался сразу после празднования старого Нового года.

Информация о дате начала демонтажа новогоднего городка на улице Мало-Тобольской пока отсутствует. В предыдущие годы убирать праздничные атрибуты начинали в конце января – первых числах февраля. К примеру, в 2025-м к демонтажу приступили 27 января.