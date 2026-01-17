НОВОСТИОбщество

Стало известно, когда начнут разбирать новогодний городок в Барнауле

Уберут елку с площади Свободы 31 января

17 января 2026, 11:10, ИА Амител

Новый год на площади Свободы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Новый год на площади Свободы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Демонтаж новогоднего городка, расположенного на площади Свободы, стартует 31 января. Согласно предварительной информации от администрации Барнаула, движение как личного, так и общественного транспорта будет возобновлено ориентировочно к 4 февраля.

Площадь Свободы была закрыта для проезда с 5 декабря. В текущем году именно здесь разместился новогодний городок, перенесенный с площади Сахарова. Стоит отметить, что на прежнем месте демонтаж елки начинался сразу после празднования старого Нового года.

Информация о дате начала демонтажа новогоднего городка на улице Мало-Тобольской пока отсутствует. В предыдущие годы убирать праздничные атрибуты начинали в конце января – первых числах февраля. К примеру, в 2025-м к демонтажу приступили 27 января.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:45:44 17-01-2026

Стало известно - секретная инфа???

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:42:47 17-01-2026

уже несколько дней в городке нет ни одного человека, только волонтеры- дежурные на горке мерзнут.Может уже пора освободить площадь для транспорта?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

15:55:32 17-01-2026

Место выбрали неудачное для городской елки! Верните на прежнее месть, к краевой администрации!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:04:11 17-01-2026

Вася (15:55:32 17-01-2026) Место выбрали неудачное для городской елки! Верните на прежн... Место хорошее, не видно у Драмы этого ужаса: голая площадь, редкие прохожие, мерзнущие торгаши. Убрали колесо обозрения и город, как-будто, осиротел.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Молодёжная

18:38:03 17-01-2026

Вася (15:55:32 17-01-2026) Место выбрали неудачное для городской елки! Верните на прежн... Вот к своему дому и поставьте, а нам это не надо

  3 Нравится
Ответить
