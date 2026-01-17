Стало известно, когда начнут разбирать новогодний городок в Барнауле
Уберут елку с площади Свободы 31 января
17 января 2026, 11:10, ИА Амител
Демонтаж новогоднего городка, расположенного на площади Свободы, стартует 31 января. Согласно предварительной информации от администрации Барнаула, движение как личного, так и общественного транспорта будет возобновлено ориентировочно к 4 февраля.
Площадь Свободы была закрыта для проезда с 5 декабря. В текущем году именно здесь разместился новогодний городок, перенесенный с площади Сахарова. Стоит отметить, что на прежнем месте демонтаж елки начинался сразу после празднования старого Нового года.
Информация о дате начала демонтажа новогоднего городка на улице Мало-Тобольской пока отсутствует. В предыдущие годы убирать праздничные атрибуты начинали в конце января – первых числах февраля. К примеру, в 2025-м к демонтажу приступили 27 января.
11:45:44 17-01-2026
Стало известно - секретная инфа???
13:42:47 17-01-2026
уже несколько дней в городке нет ни одного человека, только волонтеры- дежурные на горке мерзнут.Может уже пора освободить площадь для транспорта?
15:55:32 17-01-2026
Место выбрали неудачное для городской елки! Верните на прежнее месть, к краевой администрации!
18:04:11 17-01-2026
Вася (15:55:32 17-01-2026) Место выбрали неудачное для городской елки! Верните на прежн... Место хорошее, не видно у Драмы этого ужаса: голая площадь, редкие прохожие, мерзнущие торгаши. Убрали колесо обозрения и город, как-будто, осиротел.
18:38:03 17-01-2026
Вася (15:55:32 17-01-2026) Место выбрали неудачное для городской елки! Верните на прежн... Вот к своему дому и поставьте, а нам это не надо