Стало известно, когда пройдут новогодние елки для барнаульских младшеклассников

Представления покажут на шести крупных площадках города

06 ноября 2025, 10:50, ИА Амител

Утренник / Фото: amic.ru

В Барнауле новогодние елки для школьников проведут с 18 по 29 декабря. Они состоятся на шести крупных площадках краевой столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В эти даты планируют провести утренники для младшеклассников. Ожидается, что на праздники придут более 37 тысяч учащихся 1–4-х классов. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Андрей Муль. Особое внимание уделят безопасности детей. На каждой площадке развернут "Штабы елок" с ответственными лицами и медработниками.

«Запланирован комплекс мероприятий, включающий обследование помещений и путей эвакуации, использование металлодетекторов, проведение инструктажей и организацию дежурства. На данный момент для контроля качества самих представлений учреждения культуры уже предоставили сценарные планы. Комитетом по образованию будет сформирована специальная комиссия, которая проведет приемку спектаклей с 9 по 15 декабря», – отметили в администрации Барнаула.

Властям предстоит детально обсудить и отработать алгоритмы действий во время новогодних представлений, в том числе вопросы логистики и реагирования на нештатные ситуации. Такое поручение дал замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

Ранее стало известно, какие интересные локации и мероприятия будут ждать барнаульцев в преддверии Нового года. Центром притяжения станет площадь Свободы, где построят зимний городок и поставят главную городскую елку. Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.