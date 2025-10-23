Страдающие без солнца россияне массово скупают витамин D
За последние девять месяцев было продано почти 15 миллионов упаковок
23 октября 2025, 14:00, ИА Амител
Россияне все активнее скупают витамин D. Согласно информации Telegram-канала Shot, за первые три квартала текущего года было реализовано около 15 миллионов единиц товара, а в ряде областей наблюдается подъем потребительского интереса на 10–15%.
При этом количество приобретенных россиянами упаковок витамина D за девять месяцев 2025 года достигло отметки 14,4 миллиона. По информации "Честного знака", это превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 2%. Параллельно с этим средняя цена за упаковку увеличилась на 22% – с 375 до 460 рублей.
В лидерах по покупке витаминов: Чукотский автономный округ (+17%), Вологодская область и Ингушетия (+13%), Белгородская область и Кабардино-Балкария (+11%).
14:48:05 23-10-2025
Ультрафиолет проходит и через тучи, облака. Просто на улице нужно чаще бывать, даже в пасмурную погоду. А хорошо бы нам всем массово научиться организованно разгонять тучи усилием воли, например, в 12 час. и в 15 час. по местному времени. Это реально. У одного не получится, а сотня человек спокойно разгонит тучи.
17:29:20 23-10-2025
гость (14:48:05 23-10-2025) Ультрафиолет проходит и через тучи, облака. Просто на улице ... А пуховик и шапка как пропускают УФ?
14:55:57 23-10-2025
как разгонять тучи в пасмурную погоду: представить на несколько минут картину ясного солнечного неба, лицом и руками почувствовать тепло Солнца.
12 час и 15 час.! пробуем, кому надоела унылая пасмурная погода.
19:46:39 23-10-2025
гость (14:55:57 23-10-2025) как разгонять тучи в пасмурную погоду: представить на нескол... Напишите, как все остальное разогнать