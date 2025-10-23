Страдающие без солнца россияне массово скупают витамин D

За последние девять месяцев было продано почти 15 миллионов упаковок

23 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россияне все активнее скупают витамин D. Согласно информации Telegram-канала Shot, за первые три квартала текущего года было реализовано около 15 миллионов единиц товара, а в ряде областей наблюдается подъем потребительского интереса на 10–15%.

При этом количество приобретенных россиянами упаковок витамина D за девять месяцев 2025 года достигло отметки 14,4 миллиона. По информации "Честного знака", это превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 2%. Параллельно с этим средняя цена за упаковку увеличилась на 22% – с 375 до 460 рублей.

В лидерах по покупке витаминов: Чукотский автономный округ (+17%), Вологодская область и Ингушетия (+13%), Белгородская область и Кабардино-Балкария (+11%).