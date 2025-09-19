Врачи предупредили о скрытых признаках дефицита витаминов

Частые простуды, раздражительность и мышечные судороги говорят о дефиците витамина D

19 сентября 2025

Фрукты. Овощи. Мясо / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Специалисты Областного центра общественного здоровья перечислили симптомы, которые могут сигнализировать о нехватке важнейших витаминов и минералов в организме, сообщает Om1.

Так, частые простуды, раздражительность и мышечные судороги говорят о дефиците витамина D.

Восполнить дефицит помогут жирная рыба (сельдь, лосось), яичные желтки, печень и молочные продукты. Однако главный источник – солнечный свет, поэтому в осенне-зимний период часто необходим дополнительный прием по назначению врача.

Сухость кожи, синяки и кровоточивость десен – возможные признаки нехватки витамина C.

Налегайте на цитрусовые, киви, болгарский перец, черную смородину, шпинат и брокколи. Помните, что витамин C быстро разрушается при тепловой обработке, поэтому старайтесь есть овощи и фрукты свежими.Постоянная усталость, головокружение и ломкость ногтей часто свидетельствуют о недостатке железа.

В группе риска прежде всего женщины. Включите в рацион красное мясо, печень, чечевицу, нут, гречку, гранаты и яблоки. Для лучшего усвоения железа из растительной пищи сочетайте ее с продуктами, богатыми витамином C. Бессонница, тревожность и мышечные спазмы могут быть вызваны дефицитом магния.

Источники магния: орехи (особенно миндаль и кешью), семена тыквы и подсолнечника, темный шоколад, бобовые, бананы и зеленые листовые овощи.Врачи подчеркивают: при обнаружении этих симптомов не стоит заниматься самолечением. Необходимо обратиться к специалисту, сдать анализы и только после этого, по рекомендации врача, восполнять дефицит.