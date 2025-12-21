Страшное ДТП с шестью погибшими в Новосибирске устроил уроженец Бийска

По факту аварии возбуждено уголовное дело

21 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

Последствия страшного ДТП / Фото: прокуратура Новосибирской области

Новосибирский суд отправил под стражу водителя внедорожника Mercedes-Benz, ставшего участником смертельного ДТП на Советском шоссе, в котором погибли шесть человек, включая двоих малолетних детей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По решению суда мужчина будет находиться в СИЗО как минимум до 19 февраля. Ходатайство об аресте поддержала прокуратура, указав на тяжесть последствий аварии и необходимость изоляции фигуранта.

«Трагедия произошла 19 декабря. По данным следствия, автомобиль Mercedes-Benz G-Class выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Toyota Ipsum, которая выполняла левый поворот на разрешающую стрелку. В результате удара в салоне легкового автомобиля погибли четыре взрослых и двое детей – мальчики четырех и пяти лет», – отметили в ведомстве.

Региональные СМИ сообщают, что за рулем внедорожника находился уроженец Бийска Александр Штайда – предприниматель и руководитель строительной компании "Сибстройснаб", работающей на рынке оптовой торговли стройматериалами с 2014 года.

По информации журналистов, водитель признал вину и просил суд не избирать меру пресечения в виде заключения под стражу, настаивая на более мягких ограничениях. В качестве аргументов он указывал необходимость продолжать работу бизнеса и готовность оказывать помощь семьям погибших. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и постановил взять обвиняемого под арест.

На место ДТП выезжали прокурор Новосибирского района и сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование продолжается и находится на контроле надзорного ведомства.

