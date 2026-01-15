Стройку "забытого" торгово-офисного центра возобновили в "парковом" квартале Барнаула

Объект обещают возвести к 2027 году

15 января 2026, 08:05, ИА Амител

Строительство торгово-офисного здания на ул. В.Т. Христенко, 1 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пятиэтажный ТЦ с эксплуатируемой кровлей начали возводить на ул. В.Т. Христенко, 1 (в микрорайоне Дружном). Проект здания представили на градсовете в августе 2023 года, однако работы на площадке так и не начались. Лишь спустя более двух лет на участке "зашевелились" строители.

Согласно проекту, ТЦ состоит из двух пятиэтажных блоков, соединенных стеклянным переходом. Первый этаж займут торговые площади, верхние – офисные помещения. Общая площадь здания – почти 6,5 тыс. квадратных метров. Фасады выполнят в светлых тонах. На кровле нижнего уровня ТЦ есть возможность оборудовать зону отдыха. Также архитекторы предусмотрели 156 парковочных мест, включая наземную и подземную парковки.

Интересно, что площадка на ул. В.Т. Христенко, 1, была отдана под строительство коммерческого объекта еще в 2019 году: компания "Барнаулкапстрой" намеревалась возвести на участке административно-торговое здание и даже получила разрешение на его строительство.

Объект должен был состоять из двух четырехэтажных корпусов. У второго этажа главного корпуса предусматривался большой балкон на столбах с витражным остеклением. На его кровле должна была находиться терраса. Здание планировали ввести в эксплуатацию в 2021 году, однако дальше проекта работы не зашли.

Как сейчас возводят "размороженный" ТЦ – в объективе фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.