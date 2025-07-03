Уголовное дело возбудили после "придушения" ребенка в барнаульском детсаду
По словам бабушки мальчика, ее внук "получил ушибы мягких тканей, хрипоту и кашель"
03 июля 2025, 11:20, ИА Амител
В Барнауле возбудили уголовное дело после публикации в соцсетях видео, на котором воспитатель детского сада "Мишутка" применяет насилие в отношении двухлетнего ребенка, сообщает алтайский СК.
Ранее появилась информация, что воспитательница "придушила" ребенка в частном детсаду. По словам бабушки мальчика, ее внук "получил ушибы мягких тканей, хрипоту и кашель".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - рассказали в ведомстве.
Следователям предстоит "установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, применившим насилие и недозволенные методы воспитания в отношении малолетнего ребенка".
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о противоправных действиях в отношении воспитанника частного детского сада.
14:41:02 03-07-2025
А разве это не покушение на убийство?
Или правоохранители знают как душить в соответствии с нормами безопасности.
19:40:03 03-07-2025
Олег (14:41:02 03-07-2025) А разве это не покушение на убийство?Или правоохранители... Если это покушение, то что помешало осуществить убийство?
22:25:32 03-07-2025
часто в садиках садистки работают или амбициозные злые тетки. как то их нужно тестировать что-ли....а то итак детей мало