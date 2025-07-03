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Уголовное дело возбудили после "придушения" ребенка в барнаульском детсаду

По словам бабушки мальчика, ее внук "получил ушибы мягких тканей, хрипоту и кашель"

03 июля 2025, 11:20, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Барнауле возбудили уголовное дело после публикации в соцсетях видео, на котором воспитатель детского сада "Мишутка" применяет насилие в отношении двухлетнего ребенка, сообщает алтайский СК.

Ранее появилась информация, что воспитательница "придушила" ребенка в частном детсаду. По словам бабушки мальчика, ее внук "получил ушибы мягких тканей, хрипоту и кашель".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - рассказали в ведомстве.

Следователям предстоит "установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, применившим насилие и недозволенные методы воспитания в отношении малолетнего ребенка".

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о противоправных действиях в отношении воспитанника частного детского сада.

Детсад и кукла на стуле / Фото: amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул дети школы и детсады

Комментарии 3

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Олег

14:41:02 03-07-2025

А разве это не покушение на убийство?
Или правоохранители знают как душить в соответствии с нормами безопасности.

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Гость

19:40:03 03-07-2025

Олег (14:41:02 03-07-2025) А разве это не покушение на убийство?Или правоохранители... Если это покушение, то что помешало осуществить убийство?

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Гость

22:25:32 03-07-2025

часто в садиках садистки работают или амбициозные злые тетки. как то их нужно тестировать что-ли....а то итак детей мало

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