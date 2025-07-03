Уголовное дело возбудили после "придушения" ребенка в барнаульском детсаду

По словам бабушки мальчика, ее внук "получил ушибы мягких тканей, хрипоту и кашель"

03 июля 2025, 11:20, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Барнауле возбудили уголовное дело после публикации в соцсетях видео, на котором воспитатель детского сада "Мишутка" применяет насилие в отношении двухлетнего ребенка, сообщает алтайский СК.

Ранее появилась информация, что воспитательница "придушила" ребенка в частном детсаду. По словам бабушки мальчика, ее внук "получил ушибы мягких тканей, хрипоту и кашель".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - рассказали в ведомстве.

Следователям предстоит "установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, применившим насилие и недозволенные методы воспитания в отношении малолетнего ребенка".

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о противоправных действиях в отношении воспитанника частного детского сада.