Суд обязал авиакомпанию выплатить компенсацию жителю Барнаула за недопуск к рейсу

Пассажиру не предоставили ни гостиницу, ни иные варианты размещения

19 января 2026, 10:45, ИА Амител

Самолет в аэропорту Барнаула / Фото: amic.ru

Житель Барнаула отсудил у авиакомпании более 38 тысяч рублей, после того как его не пустили на рейс из Москвы домой, несмотря на купленный билет, сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей.

Мужчина возвращался из Дубая с пересадкой в Москве. Перелет до столицы прошел без проблем, однако на рейс Москва – Барнаул пассажира не зарегистрировали. Причиной стала замена авиакомпанией воздушного судна на самолет с меньшим количеством мест. Представители перевозчика предложили расторгнуть договор и самостоятельно приобрести билет у другой авиакомпании, пояснив, что все рейсы в Барнаул у данного перевозчика на ближайшие четыре дня уже распроданы.

При этом пассажиру не предоставили ни гостиницу, ни иные варианты размещения. В результате мужчина был вынужден купить билет на рейс Москва – Новосибирск у другой авиакомпании, арендовать апартаменты и уже на следующий день добираться до Барнаула самостоятельно. Авиакомпания вернула лишь часть стоимости первоначального билета.

Не согласившись с таким решением, житель Барнаула обратился в суд, потребовав возместить убытки, взыскать штраф за просрочку доставки пассажира и компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил требования частично, обязав авиакомпанию выплатить компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 31 087 рублей, а также возместить расходы по оплате госпошлины в размере 7000 рублей.