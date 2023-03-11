Такой день. Спасение рыбаков на Оби и анонс нового митинга против роста тарифов ЖКХ

Главное за 11 марта

11 марта 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Бийске пройдёт митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ, сообщили в алтайском отделении КПРФ. После полутора месяцев согласований мероприятие решили провести в воскресенье, 19 марта, в 12:00 в парке имени Леонида Гаркавого.

В Барнауле спасли застрявших на Оби рыбаков. Мужчины 10 марта поехали рыбачить на мотобуксировщике и на одной из проток оказались отрезаны от обратной дороги вышедшей на лёд водой, а их транспортное средство застряло.

Искать оказавшихся в западне мужчин спасателям пришлось в условиях тёмного времени суток, тумана и очень плохой видимости. Тем не менее с помощью судна на воздушной подушке их нашли и доставили в безопасное место.

Потолок обрушился в Быковской средней школе Шипуновского района. По информации паблика "В курсе 22", после случившегося учреждение закрыли, а учеников отправили на дистант. Отмечалось, что сельчане бьются за проведение капремонта в здании ещё с 2015 года.

В Барнауле на улице Краевой, 45, открыли новую амбулаторию городской поликлиники № 1. В здании расположены детское и взрослое отделения, дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты. Приём будут вести терапевты, педиатры и узкие специалисты.