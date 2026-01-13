Такой день. Тарифы ЖКХ в Алтайском крае и экстремальные морозы

О главных событиях региона за 13 января

13 января 2026, 23:55, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Крупнейшие города Алтайского края с начала 2026 года перешли на новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Краевые власти установили предельные индексы роста совокупного платежа за "коммуналку": 1,7% – с января и 11,2% – с октября 2026 года. Важно, что если итоговая сумма в квитанции увеличилась сверх этой нормы именно из-за роста тарифов, а не из-за большего потребления услуг, житель вправе обратиться за компенсацией через администрацию своего города или МФЦ.

С 14 по 20 января синоптики обещают в Алтайском крае и Барнауле аномальные морозы до -35, а в некоторых районах до -40 градусов и даже ниже. Прогноз можно увидеть на сайте регионального ЦГМС.

В Алтайском крае с 2026 года на 9% увеличен размер регионального материнского капитала, выплата достигла 95 525 рублей. Также для родителей повышены размеры социальных выплат. Ежемесячное пособие на ребенка будет зависеть от категории семьи и составит от 258,7 до 1125 рублей.