Такой день. Томенко заводит Telegram-канал, а "Ветер Сибири" переносят в Новосибирск

Главное за 10 марта

10 марта 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко завёл личный канал в Telegram. Глава региона отметил, что получает много вопросов от жителей по самым разным темам – и по почте, и в соцсетях. Поэтому, подчеркнул он, понадобилась ещё одна возможность для связи.

Скандальный рок-фестиваль "Ветер Сибири", который должен был состояться ещё летом 2022 года в Бийске, перенесли в Новосибирск. Мероприятие пройдёт с 11 по 13 августа на аэродроме Мочище, а его хедлайнерами объявлены "Три дня дождя", Владимир Кузьмин, "Сплин" и Мукка.

В Алтайском крае по итогам 2022 года снизилось количество ДТП, однако смертность выросла почти на 20% по сравнению с предыдущим годом. Губернатор Виктор Томенко, комментируя эти сведения, отметил, что власти посмотрят, что "можно поменять", а "где-то, возможно, придётся пойти на непопулярные меры".

В Барнауле следователи проводят проверку по факту падения куска льда с крыши дома на голову 13-летней девочки. Инцидент случился ещё 8 марта по проспекту Ленина, 149. В результате происшествия пострадавшая получила травму головы. Ребёнок находится под наблюдением врачей.