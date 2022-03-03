Город-сад. Эксперт о проекте комплексного озеленения Барнаула и спорных многоэтажках

«Переговорка» на amic.ru продолжает серию интервью с заметными архитекторами Барнаула, которые высказываются о наиболее громких темах городского развития. Гостем этой программы стал Андрей Атаджанов, член Союза архитекторов России. Он ответил на вопросы о новом крупном проекте администрации Барнаула по озеленению города, а также оценил проекты застройщиков, которые вызывают наибольшие споры — жилой дом на пл. Сахарова, квартал на месте Ковша, «небоскрёбы» вместо Речного вокзала и другие.

Кто в «Переговорке»

Андрей Атаджанов родился в селе Шипуново в 1987 году. В 2010 году окончил Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ им. Ползунова по специальности архитектура. С 2010 по 2019 был ведущим архитектором в проектных институтах и фирмах. С 2020-го руководит индивидуальной архитектурной мастерской и является членом Союза архитекторов России. С 2021 член правления Алтайской организации Союза архитекторов России.

Новости

Переговорка “Ущерб на десятилетия”. Известный архитектор об эффектах стихийной застройки Барнаула

01:56 Андрей Атаджанов рассказывает о концепции долгосрочного проекта озеленения Барнаула под названием «Барнаул — зелёный город». Его заказала администрация краевого центра, команда завершила работу в конце февраля. Проект разрабатывали биологи АлтГУ, ландшафтные дизайнеры и архитекторы. Атаджанов входит в их число. Этот проект планируется включить в новый генплан города. «Для начала надо понимать, что такое зелёный каркас, — это вся совокупность наших зелёных зон. То есть они должны быть системно связаны», — говорит Атаджанов. Сейчас, по его словам, парки разделены и «немножко» выключены из социальной жизни.

05:31 Что не понравилось экспертам в проекте пятигектарного парка в районе «старой» «Ленты»: «Мы увидели из проекта, который был представлен на градостроительном совете, что там, очевидно, не будет 70% озеленения. Соответственно, с технической точки зрения, строго говоря, мы это назвать парком не можем». Атаджанов оценил, нужен ли всё-таки парк в этом месте.

Новости

Недвижимость Центр притяжения. За «старой «Лентой» в Барнауле построят парк с открытым бассейном и катком

07:51 Необходимо ли восстанавливать парк «Юбилейный» и почему это трудно.

08:42 Почему многие проекты в Барнауле разрабатывают компании из других городов.

09:27 Какие наиболее актуальные проблемы развития Барнаула, с точки зрения Андрея Атаджанова, недостаточно проработаны в существующем генплане: «Они актуальны даже больше, чем озеленение, потому что у нас назревает ремонт моста».

10:35 В чём заключаются трудности освоения заброшенных промышленных зон в Барнауле (озеленение, застройка) и почему на их решение уйдут годы: «Взять и просто застроить жильём промышленную зону не получится».

13:08 Атаджанов считает, что не нужно засыпать барнаульский Ковш. А остров Побочень (сейчас он отделяется Ковшом от берега) необходимо превратить в масштабный, самый большой в Барнауле парк, к которому выйдет Обской бульвар. Архитектор верит, что проект бульвара вполне может быть реализован.

15:16 В чём заключается роль площади Сахарова при создании Обского бульвара и что на ней хотел бы видеть архитектор.

Новости

Недвижимость «Преемственность архитектуры». За что хвалили и критиковали проект 15-этажного ЖК на площади Сахарова

16:33 Атаджанов высказался о проекте многоэтажного дома на пл. Сахарова, который разработал известный московский архитектор Сергей Чобан: «Мне кажется, здесь надо очень грамотно подходить к средовой аналитике, а с архитектурой всё в порядке. Просто Чобан — это может быть какой-то личный запрос заказчика, застройщика. Вот захотелось им, чтобы был какой-то знаковый проект и знаковый архитектор».

17:58 Эксперт высказался о проекте «небоскрёбов» на месте Речного вокзала: «Там 40 этажей анонсируют. Это... очень странно».

19:03 О застройке правого берега Оби: «С точки зрения строительства здесь тоже будет непростая история. Поэтому для начала нужно разобраться с левобережной частью города, а потом уже на правую часть переходить».