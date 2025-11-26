Врач назвала главные причины обострения экземы и псориаза в осенне-зимний период

Эти заболевания могут усилиться из-за холода, сухого воздуха и недостатка солнца

26 ноября 2025, 09:00, ИА Амител

Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

С наступлением холодного сезона у многих людей обостряются хронические кожные заболевания, такие как экзема, псориаз и атопический дерматит. Как пояснила "Газете.ru" кандидат медицинских наук, врач-косметолог Екатерина Круглик, это связано с комплексом факторов: снижением температуры, сокращением светового дня, сухостью воздуха из-за отопления и даже сменой гардероба.

«Осенью уменьшается количество солнечного света, что влияет на выработку витамина D, серотонина и дофамина. Организм адаптируется к новым условиям, что может спровоцировать обострение хронических заболеваний», – отметила специалист.

Основные проблемы и их решения:

экзема проявляется в виде пузырьков, зуда, трещин и шелушения на коже ладоней, пальцев и стоп. Для лечения используются топические кортикостероиды и увлажняющие кремы, а также важно избегать контакта с раздражителями;

псориаз характеризуется красными шелушащимися бляшками, зудом и трещинами. Врач рекомендует избегать стресса, носить свободную одежду, регулярно увлажнять кожу и применять топические стероиды и фототерапию;

атопический дерматит проявляется зудом, покраснением, сухостью и воспалением. Необходимо исключить контакт с аллергенами, использовать топические кортикостероиды, ингибиторы кальциневрина и увлажняющие средства.

Специалист подчеркнула, что при тяжелых формах заболеваний необходимо обращаться к врачу-дерматологу для назначения системного лечения.

