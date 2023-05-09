В Барнауле началось торжественное построение войск Барнаульского гарнизона
На мероприятии выступает губернатор Виктор Томенко
09 мая 2023, 10:14, ИА Амител
Построение войск Барнаульского гарнизона / Фото: amic.ru
В Барнауле на площади Советов началось построение войск Барнаульского гарнизона, передаёт корреспондент amic.ru.
Парад Победы – центральное событие празднования 9 Мая. В нём участвует 21 парадный расчёт, знамённая группа и сводный гарнизонный оркестр, также пройдёт колонна ретроавтомобилей военного времени.
Пришло на площадь очень много барнаульцев. Со приветственным словом перед ними и военнослужащими выступает губернатор Виктор Томенко.
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