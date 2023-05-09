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В Барнауле началось торжественное построение войск Барнаульского гарнизона

На мероприятии выступает губернатор Виктор Томенко

09 мая 2023, 10:14, ИА Амител

В Барнауле на площади Советов началось построение войск Барнаульского гарнизона, передаёт корреспондент amic.ru.

Парад Победы – центральное событие празднования 9 Мая. В нём участвует 21 парадный расчёт, знамённая группа и сводный гарнизонный оркестр, также пройдёт колонна ретроавтомобилей военного времени.

Пришло на площадь очень много барнаульцев. Со приветственным словом перед ними и военнослужащими выступает губернатор Виктор Томенко.

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