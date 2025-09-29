ТРЦ "Европа" разыграет в Барнауле 18 подарков для покупателей

Дарят бытовую технику, сертификаты и многое другое

ТРЦ "Европа" разыграет подарки для покупателей / Фото предоставлено компанией

Торгово-развлекательный центр "Европа" отмечает свой день рождения и приготовил для посетителей особенный подарок. Уже 18 лет ТРЦ является популярным местом, где встречаются поколения, отдыхают, развлекаются и делают покупки. В знак благодарности за доверие и лояльность администрация центра проведет праздничный розыгрыш 18 главных призов и подарков от партнерских брендов: сертификаты на покупки, сумки, наручные часы, бытовую технику и многое другое.

Как стать участником?

Для того чтобы претендовать на призы, нужно:

совершить покупку в любом магазине ТРЦ "Европа" на сумму от 1000 рублей в период с 8 сентября по 24 октября 2025 года;

указать на чеке свои ФИО и номер телефона;

опустить чек в специальный ящик, расположенный на первом этаже ТРЦ;

присутствовать на мероприятии, которое состоится 25 октября с 14:00 до 16:00.

Количество чеков от одного участника не ограничено – чем больше чеков, тем выше вероятность получить желанный подарок, а может быть, даже несколько.

Партнеры розыгрыша

Среди партнеров праздника – S Parfum&Cosmetics*, Conte*, WantTasty*, Sushi Ibiza*, "Кари", X-Time*, "Гольфстрим", Sakwa*, DIM*, "Европа-Боулинг", "Игромания", Respect*, "Сковородовна", Modern*, автошкола "Вектор".

Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения размещена в группе ТРЦ "Европа" во "ВКонтакте".

* S Parfum&Cosmetics ("ПарфюмЭндКосметикс"); Conte ("Конте"); WantTasty ("ВонтТейсти"); Sushi Ibiza ("Суши Ибица"); X-Time ("Икс-Тайм"); Sakwa ("Саква"); DIM ("ДИМ"); Respect ("Респект"); Modern ("Модерн").

Возрастное ограничение 18+

ООО "Экватор"

