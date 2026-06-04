Мощная магнитная буря скоро накроет Землю. К чему готовиться

Потоки солнечного ветра достигнут планеты вечером четверга, 4 июня

04 июня 2026, 14:05, ИА Амител

Магнитные бури / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Землю накроет сильная магнитная буря вечером 4 июня, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Мощность продолжительных колебаний достигнет уровня 3G. По прогнозам ученых, они ожидаются вечером по московскому времени. В более восточных регионах в этот момент уже наступит ночь.

«Это произойдет в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трех) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек», — предупредили в соцсетях Лаборатории.

Недавно астрофизики зафиксировали мощнейшую вспышку за последние полтора месяца. Предыдущие рекордные выбросы были замечены 24 апреля этого года и относились к высшему классу X.