Простой шаг к здоровому рациону — заменить часть пшеничной муки на гречневую

04 июня 2026, 16:15, ИА Амител

Мука / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Польза муки определяется методом ее производства. Чем меньше зерно подвергается обработке, тем больше в нем остается ценных компонентов, сообщила "Газете.ru" врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, для получения пшеничной муки высшего сорта, из которой готовят белый хлеб и булочки, с зерна удаляют шелуху и зародыш — части, богатые минералами, витаминами и клетчаткой. Из-за этого такая мука считается менее полезной с точки зрения диетологии, так как в ней мало пищевых волокон и витаминов.

«Наиболее полезной является цельнозерновая мука, которую делают из зерна без удаления оболочки и зародыша. В ней сохраняются витамины группы В, бета-каротин, марганец, селен, магний и железо, а также много пищевых волокон, которые служат пребиотиком для полезных бактерий кишечника, укрепляя иммунитет и улучшая общее состояние здоровья. Кроме того, в цельнозерновой муке содержится около 9 г белка на 100 г», — добавила она.

Существуют и другие виды муки, которые можно использовать для выпечки. Гречневая мука богата витаминами группы В, железом, магнием и белком, что делает ее подходящей для диабетиков и людей, следящих за своим весом, благодаря низкому гликемическому индексу, отметила врач.

«Льняная мука содержит много клетчатки и омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье кишечника и снижают уровень воспаления в организме. Нутовая мука богата магнием, медью, железом и растительным белком. Рисовая мука, будучи безглютеновым продуктом, содержит марганец, селен и витамины группы В, но ее высокий гликемический индекс требует осторожности при использовании людьми с сахарным диабетом и ожирением», — подчеркнула Кашух.

Амарантовая мука выделяется содержанием сквалена, обладающего антиоксидантными свойствами, полиненасыщенных жирных кислот, подавляющих хроническое воспаление, а также 13 г белка на 100 г продукта.

Врач рекомендует тем, кто не готов полностью отказаться от пшеничной муки высшего сорта, заменять 15–20% белой муки на цельнозерновую или альтернативные виды, такие как нутовая и льняная, чтобы повысить питательную ценность выпечки и обогатить ее витаминами, минералами и клетчаткой, не изменяя существенно вкус и текстуру привычных блюд.