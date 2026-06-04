Бийчан приглашают стать актерами драматического триллера. Подробности
Съемки начнутся уже в начале июля
04 июня 2026, 15:20, ИА Амител
В Бийске начнут снимать полнометражный фильм "Импостер" под руководством режиссера Василия Кузовлева, сообщает администрация города. Часть сцен отснимут в Барнауле.
Жанр кинокартины — психологическая драма-триллер. Она расскажет зрителям историю наших дней и затронет темы специальной военной операции и вербовки подростков через интернет.
«Заявлены такие известные актеры, как Наталья Бондарчук, Иван Агапов и Александр Мохов», — отметили на официальном сайте мэрии Бийска.
Съемки стартуют уже в начале июля. У бийчан есть шанс попасть в массовку или даже получить свою первую роль в большом кино. Организаторы приглашают и профессионалов, и новичков, которые делают первые шаги в актерской профессии.
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