Бийчан приглашают стать актерами драматического триллера. Подробности

Съемки начнутся уже в начале июля

04 июня 2026, 15:20, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Бийске начнут снимать полнометражный фильм "Импостер" под руководством режиссера Василия Кузовлева, сообщает администрация города. Часть сцен отснимут в Барнауле.

Жанр кинокартины — психологическая драма-триллер. Она расскажет зрителям историю наших дней и затронет темы специальной военной операции и вербовки подростков через интернет.

«Заявлены такие известные актеры, как Наталья Бондарчук, Иван Агапов и Александр Мохов», — отметили на официальном сайте мэрии Бийска.

Съемки стартуют уже в начале июля. У бийчан есть шанс попасть в массовку или даже получить свою первую роль в большом кино. Организаторы приглашают и профессионалов, и новичков, которые делают первые шаги в актерской профессии.