Томенко, Романенко и Шамков возглавят список "Единой России" на выборы в АКЗС

Лидеров партийного списка определили тайным голосованием

04 июня 2026, 14:25, ИА Амител

Виктор Томенко и Александр Романенко / Фото: amic.ru

В "Единой России" Алтайского края определились с тем, кто пойдет на выборы парламента от партии. Общекраевую часть списка возглавят глава региона Виктор Томенко, лидер регионального отделения ЕР, спикер АКЗС Александр Романенко и гендиректор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков. Решение приняли в закрытом формате 3 июня на заседании президиума регионального политического совета партии, сообщает пресс-служба партии.

Эксперты отмечают, что участие действующего губернатора в региональных партийных списках является распространенной практикой на федеральном уровне.

«С одной стороны, этот показатель отражает стремление усилить команду, показать единство партии и действующей власти регионов. А с другой стороны, это показатель включенности губернаторов в текущие политические процессы, мера усиления ответственности за предстоящую избирательную кампанию, и за те электоральные результаты, которые будут достигнуты партией в регионе», — пояснила профессор кафедры философии и политологии Алтайского государственного университета, доктор политических наук Ярослава Шашкова.

По оценке представителей отраслевого сообщества, присутствие в тройке Александра Романенко усиливает аграрную повестку региона на федеральном уровне.

«Александр Романенко сегодня — главный аграрный лоббист не только на уровне края, но и в масштабах всей страны. Он возглавляет комиссию по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии Совета законодателей Российской Федерации. Именно в этом Совете, который создан для координации законодательной деятельности парламента и регионов, рассматривается весь поток аграрных законов», — отметил почетный гражданин Алтайского края, аграрий Виктор Траутвейн.

А включение Артема Шамкова, который не только руководит промышленным предприятием, но также и региональным отделением Клуба молодых промышленников, усиливает промышленное направление и тему социально ответственного бизнеса.

«Отрадно видеть, что в нашем регионе есть такие инициативные лидеры, как Артем Юрьевич Шамков. Внедрение Корпоративного демографического стандарта на Барнаульском заводе РТИ — важный шаг к формированию социально ответственного бизнеса», — подчеркнул председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов.

Артем Шамков / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Ранее в партии подвели итоги предварительного голосования, по итогам которого "Единая Россия" сформирует список кандидатов не только в АКЗС, но и в Госдуму от региона. Выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания нового созыва пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года, так же как и выборы в ГД. Ожидается, что это будет воскресенье, 20 сентября. В ходе голосования жители Алтайского края изберут депутатов регионального парламента, который формирует законодательную базу субъекта, утверждает ключевые региональные законы и контролирует деятельность исполнительной власти края.