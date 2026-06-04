Томенко, Романенко и Шамков возглавят список "Единой России" на выборы в АКЗС
Лидеров партийного списка определили тайным голосованием
04 июня 2026, 14:25, ИА Амител
В "Единой России" Алтайского края определились с тем, кто пойдет на выборы парламента от партии. Общекраевую часть списка возглавят глава региона Виктор Томенко, лидер регионального отделения ЕР, спикер АКЗС Александр Романенко и гендиректор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков. Решение приняли в закрытом формате 3 июня на заседании президиума регионального политического совета партии, сообщает пресс-служба партии.
Эксперты отмечают, что участие действующего губернатора в региональных партийных списках является распространенной практикой на федеральном уровне.
«С одной стороны, этот показатель отражает стремление усилить команду, показать единство партии и действующей власти регионов. А с другой стороны, это показатель включенности губернаторов в текущие политические процессы, мера усиления ответственности за предстоящую избирательную кампанию, и за те электоральные результаты, которые будут достигнуты партией в регионе», — пояснила профессор кафедры философии и политологии Алтайского государственного университета, доктор политических наук Ярослава Шашкова.
По оценке представителей отраслевого сообщества, присутствие в тройке Александра Романенко усиливает аграрную повестку региона на федеральном уровне.
«Александр Романенко сегодня — главный аграрный лоббист не только на уровне края, но и в масштабах всей страны. Он возглавляет комиссию по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии Совета законодателей Российской Федерации. Именно в этом Совете, который создан для координации законодательной деятельности парламента и регионов, рассматривается весь поток аграрных законов», — отметил почетный гражданин Алтайского края, аграрий Виктор Траутвейн.
А включение Артема Шамкова, который не только руководит промышленным предприятием, но также и региональным отделением Клуба молодых промышленников, усиливает промышленное направление и тему социально ответственного бизнеса.
«Отрадно видеть, что в нашем регионе есть такие инициативные лидеры, как Артем Юрьевич Шамков. Внедрение Корпоративного демографического стандарта на Барнаульском заводе РТИ — важный шаг к формированию социально ответственного бизнеса», — подчеркнул председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов.
Ранее в партии подвели итоги предварительного голосования, по итогам которого "Единая Россия" сформирует список кандидатов не только в АКЗС, но и в Госдуму от региона. Выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания нового созыва пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года, так же как и выборы в ГД. Ожидается, что это будет воскресенье, 20 сентября. В ходе голосования жители Алтайского края изберут депутатов регионального парламента, который формирует законодательную базу субъекта, утверждает ключевые региональные законы и контролирует деятельность исполнительной власти края.
14:38:42 04-06-2026
"Томенко, Романенко и Шамков возглавят список "Единой России" на выборы в АКЗС"------- Странно! Поменять пост губернатора на тубаретку депутата.
15:01:57 04-06-2026
В этом году просто необходимо абсолютно всем придти на выборы и выразить своё мнение. Даже тем кто не верит в результаты
15:10:43 04-06-2026
Гость (15:01:57 04-06-2026) В этом году просто необходимо абсолютно всем придти на выбор... Бог прав - "Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей"
16:56:35 04-06-2026
Гость (15:01:57 04-06-2026) В этом году просто необходимо абсолютно всем придти на выбор...
Сходить то можно, но "Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать" (с)
17:16:12 04-06-2026
Удивительно довольные "лица". Хоть у кого-то всё хорошо.
19:46:31 04-06-2026
Скушно, господа!
02:07:38 05-06-2026
Привет. Вся проблема голосования по партийным спискам в том, что все остальные места, в случае выигрыша, будут проданы за нехилые деньги кому попало. Достаточно посмотреть на заседания ГД, что бы понять уродливость такого подхода, ведь не зря Володин запретил трансляции этих заседаний, что бы не травмировать граждан. И как вишенка на торте, барыги, которые купили себе неприкасаемость, не могут быть отозваны избирателями, так как за них никто не голосовал. Да здравствует навязанная нам англосаксами Конституция, самая колониальная из всех уродливых.
07:04:31 05-06-2026
Дурь какая-то. Покажите, кого реально будете в Думу садить. Чтобы не было потом всяких Бутиных.