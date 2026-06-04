"Почему не сохраняем?" Эксперт оценил идеи чиновников заставить мужчин жить дольше

Правительство может перезагрузить политику поддержки мужского здоровья, заявил эксперт amic.ru

04 июня 2026, 15:15, ИА Амител

Пенсионеры / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Российские власти впервые за долгие годы решились поставить вопрос сбережения народа и произвести серьезную корректировку социальной политики, особенно в области сохранения здоровья мужской части населения, заявил amic.ru общественный деятель, преподаватель московских вузов, эксперт по социально-экономическим вопросам Яков Якубович в связи с недавними поручениями вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее Голикова распорядилась до 1 июля проанализировать причины разрыва в ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) российских мужчин и женщин в разных возрастных категориях: при рождении, до 15 лет, в 65 лет и в 80 лет. Эту работу должен провести Минздрав РФ при участии Минтруда и Минпросвещения. До 1 августа 2026 года ведомства должны проработать и предоставить предложения по возможному сокращению этого разрыва.Как отметил Яков Якубович, власти впервые предприняли попытку посмотреть на гендерный разрыв продолжительности жизни не только как на медицинскую, а как на комплексную социально-поведенческую проблему.

Эксперт напомнил, что причинами такого разрыва уже много лет назывались "мужская сверхсмертность", алкоголь, внешние факторы, нежелание лечиться:

«Но раньше реакция сводилась к констатации или точечным акциям Минздрава, которые не сопровождались пересборкой социальных норм. Можно также сюда прибавить федеральный проект "Активное долголетие", но все попытки втянуть в него мужчин пока закончились ничем».

Однако к настоящему времени ситуация изменилась, считает Яков Якубович:

«Нам необходимо перейти к парадигме сбережения народа: от вопросов "как лечить" государство должно развернуться к проблеме "почему не сохраняем". Впервые подключаются Минтруд (одиночество, бедность, образ жизни после выхода на пенсию) и Минпросвещения (воспитание самосохранительных установок с детства)».

Кроме того, появился принципиально новый фактор — участие в боевых действиях, продолжает эксперт:

«Он меняет картину: прямые безвозвратные потери, рост инвалидизации среди мужчин молодого и среднего возраста, всплеск посттравматических расстройств, которые в перспективе увеличивают риски суицидов и сердечно-сосудистых заболеваний. Раньше этот фактор отсутствовал в мирной статистике такого масштаба, и теперь потребуются глубокие исследования его факторного влияния. Так что, вероятнее всего, гендерный разрыв ОПЖ в ближайшие годы увеличится».

Предстоящие исследования позволят скорректировать социальную политику государства, уверен собеседник:

«Пока мы видим лишь общий разрыв — около десяти лет, по данным 2023 года. Но без детализации по возрастным категориям невозможно понять, где именно теряем мужчин: в 20–30 лет из-за внешних причин, в 40–50 из-за алкоголь-ассоциированных заболеваний и кризиса самосохранения или в возрасте, превышающем 60 лет, из-за накопленных патологий».

Такой анализ позволит конкретизировать работу различных ведомств и властных структур, отметил Якубович:

«Он даст возможность Минтруду выстроить процесс охраны труда и усилить поддержку одиноких мужчин старших возрастов, Минпросвещения — изменить установки у мальчиков-подростков, регионам — подготовить конкретные профилактические программы».

Таким образом, поручение Голиковой дает возможность впервые увязать медицинскую статистику с социальными компонентами и фактором боевых действий, подчеркнул Якубович.