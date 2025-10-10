Тренд в финтехе. В Сбере рассказали, как используют искусственный интеллект для анализа

Банк активно внедряет ИИ для оптимизации финансовых решений

10 октября 2025

В сфере финтеха наблюдается становление нового тренда: использование ИИ для инвестиционного анализа и финансового планирования. Об этом в ходе форума инновационных финансовых технологий "Финополис", проходящего в Сириусе, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Также он поделился множеством перспективных идей о будущем использования искусственного интеллекта (ИИ) в сфере финансов.

«В отрасли финтеха формируется новый тренд: использовать ИИ для инвестиционного анализа и финансового планирования. Помимо ускорения таких исследований, ИИ-агенты помогают в цифровизации банков и компаний, анализируют заявки и оптимизируют финансовые решения, делая их более удобными и адресными для клиентов», – отметил Ведяхин.

Не только частный сектор активно внедряет ИИ. С 2024 года Министерство финансов России в сотрудничестве со Сбербанком, использует ИИ-помощника для упрощения бюджетного процесса. Эта технология сопоставляет коды бюджетной классификации с результатами расходов и доходов, что позволяет существенно снизить нагрузку на сотрудников. "Мультиагентная" система "закрывает" две трети рутинной работы министерства.

ИИ-агенты, которые используются в этом процессе, являются не просто интерфейсами для общения с нейросетью. Это автономные цифровые исполнители, которые способны понимать задачи пользователя, планировать и выполнять их без постоянного вмешательства. В отличие от традиционных ИИ-моделей, такие агенты принимают решения в реальном времени, учатся на собственном опыте и адаптируются к изменяющимся условиям.

Александр Ведяхин также отметил, что в основе ИИ-помощников лежит большая языковая модель, которая становится интеллектуальным ядром таких систем. Эти агенты могут быть специализированными, решающими узкие задачи, например, анализируя запросы клиентов или создавая отчеты, а могут быть мультиагентными, объединяя несколько агентов с разными функциями.

В июле 2025 года на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае была представлена платформа Wuneng ("Уонен") от компании SenseTime ("СинсТайм"), объединяющая десятки ИИ-агентов для обработки текстов, изображений и других данных, а также с возможностью автономного принятия решений через роботов и цифровые интерфейсы. В том же месяце компания OpenAI ("ОупенЭйай") запустила режим ChatGPT Agent ("ЧатДжиПиТи Агент"), который теперь доступен для подписчиков Plus ("Плас") и Team ("Тим"). Этот агент выполняет интеллектуальный поиск, запускает код, работает с почтой и облачными сервисами, формирует отчеты и презентации, взаимодействуя с пользователем в процессе выполнения задач.

