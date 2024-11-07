Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 7 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 8 баллов из 10

07 ноября 2024, 08:02, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 7 ноября на дорогах Барнаула образовались 8-балльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт, проспект Строителей и улица Власихинская

На Павловском тракте заторы образовались на перекрестке с улицей Попова, а также от улицы Малахова до Фурманова. Собралась пробка и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним.

Также проезд затруднен по улице Власихинской. Здесь транспорт медленно едет от Шумакова до Попова и от частного сектора за кладбищем в сторону Павловского тракта.

На Попова трудности наблюдаются в границах улицы Энтузиастов и Павловского тракта.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте пробка собралась от улицы Горнолыжной до базы "Динамо", а также у Плодопитомника в районе строящейся развязки. По Южному тракту затор тянется от окраины поселка Южного до развязки.

Проспект Космонавтов, улицы Солнечная Поляна, Юрина и Георгия Исакова

На Космонавтов заторы образовались в районе перекрестков с Малахова и Попова. На Солнечной Поляне – от Космонавтов до Юрина. А на Юрина большое скопление машин наблюдается от Солнечной Поляны до Попова и от парка "Эдельвейс" до Малахова. Кроме того, сковано движение и по улице Георгия Исакова.

Возмущение у людей вызывает и то, что они не могут дождаться 53-й автобус.

Где еще собрались пробки

Большие заторы также отмечаются на Кутузова, от Нового рынка до площади Октября на проспекте Ленина и на выезде из поселка Пригородного. Пробки поменьше зафиксированы и на многих других улицах.