Больше двадцати челябинских школьников отравились по пути в санаторий

Дети почувствовали недомогание еще до того, как отправились в Кисловодск на поезде

09 октября 2025, 16:25, ИА Амител

Боль в животе / Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

По дороге в Кисловодск случилось массовое отравление школьников: шестнадцать детей были экстренно госпитализированы с диагнозом "острый гастроэнтерит".

По информации Telegram-канала Mash, вызов скорой помощи в связи с массовым ухудшением самочувствия детей поступил в ночь на 9 октября. Пострадавшие – двадцать пять учеников школы № 110 из города Трехгорного Челябинской области, направлявшихся в санаторий на поезде Тында – Кисловодск под присмотром преподавателей и родителей. После медицинского осмотра шестнадцать детей были направлены в Самарскую детскую инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом. Девять человек смогли продолжить путь домой.

Согласно сведениям РЖД, первые признаки отравления у детей наблюдались еще до начала поездки. Со слов сопровождающего лица, ранее в школе, где они учатся, был зафиксирован случай инфекционного заболевания.