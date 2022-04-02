Ростуризм досрочно завершит продажи туров с кешбэком 9 апреля

Ростуризм объявил, что закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка раньше срока из-за высокого спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

«После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета. Также эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях. Эти дополнительные средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось — в ночь с 8 на 9 апреля», — сообщила Догузова.

Напомним, что изначально акция должна была закончиться 30 апреля. Следующие продажи туров с кешбэком ожидаются в осенне-зимний период.