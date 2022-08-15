«Весь опыт Красной Поляны»: когда Сбер достроит новый отель на Манжероке и каким он будет

Манжерок должен стать одним из крупнейших федеральных туристических кластеров. Такую задачу перед собой ставит Сбер как инвестор проекта. Первые две очереди — комплекс трёхзвёздочных отелей и три горнолыжные трассы — уже реализованы. В начале следующего года запустят и третью — пятизвёздочный отель. В конце минувшей недели объект лично проверил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов. И рассказал журналистам, в том числе и amic.ru, как продвигаются работы на всесезонном курорте Горного Алтая (Майминский район).

Высококлассный отель

Открытие новой «пятёрки» в Сбере запланировали на самое начало 2023-го. Сейчас здесь идёт активное строительство, буквально круглосуточно.

Отель площадью более 51 тысячи квадратов возводят по проекту итальянских архитекторов (Archea Associati). 304 номера на 800 человек (Deluxe, Junior suite, Suite, Executive Suite, President Suite), большой конференц-зал (Росконгресс уже запланировал там мероприятие на следующий год), рестораны, бассейны, SPA-комплекс, семейный досуговый центр, ski-сервис. Также на горе Малая Синюха построят несколько вилл уровня 5*, уже до конца года начнут возводить панорамный ресторан. И много новых развлечений на территории Манжерока.

По словам Станислава Кузнецова, это будет отличный отель, который станет центром притяжения туристов со всей страны.

Курорт «Манжерок» признан Ростуризмом лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020, является обладателем премий «Самый посещаемый курорт СФО», «Лучший байк-парк на горнолыжном комплексе», а также премии Ski Business Awards по итогам международной выставки Ski Build Expo 2021.

Станислав Кузнецов / Фото: пресс-служба Сбера

Рыночная «тройка»

Сейчас гости Манжерока селятся в шести корпусах отеля 3*, который остался ещё от предыдущего инвестора (впрочем, уже после реновации Сбера). Там 82 номера, рассчитанные на 200 человек, и в сезон там всё занято, в среднем по году загрузка — 74%.

«Это гостиничный комплекс для туристов, которые не могут позволить себе дорогие отели. Стоимость номера — 4-5 тысяч рублей с человека в сутки. Цена рыночная, а иногда даже ниже рыночной по стране», — отметил Станислав Кузнецов.

Впрочем, после запуска флагманского отеля эти корпуса будут либо переделывать, либо и вовсе сносить, чтобы построить на их месте более современные объекты.

Действующий отель на Манжероке / Фото: пресс-служба Сбера

Хороший горнолыжный курорт

Точка притяжения курорта уже сегодня — современные горнолыжные трассы с тремя подъёмниками и независимой системой оснежения.

«Мы построили 22 км трасс, и продолжаем строить. И „синие“, и „красные“, и даже „чёрные“ — инфраструктура для хорошего классического горнолыжного курорта уже создана», — добавил топ-менеджер Сбера.

Подъёмники рассчитаны на 10-12 тысяч человек в сутки. Один гондольного типа, два других — кресельного (с подогревом). В планах строительство двух новых канатных дорог и горнолыжных трасс. После этого «Манжерок» займёт второе место в стране по протяжённости горнолыжных трасс (52 км) и станет одним из крупнейших горнолыжных курортов России.

Параллельно здесь развивают вело-горное направление. Покататься на велосипедах в байк-парке (трассы «зелёного», «синего» и «красного» уровней сложности с проработанными шорами, дропами, контруклонами, крутыми поворотами и ритм-секциями) сюда приезжает много молодёжи. Работает прокат зимнего и летнего снаряжения, байк-парк, маршруты для трекинга.

Объекты возводят специалисты, многие из которых занимались строительством Олимпийского Сочи.

«Весь опыт Красной Поляны уже здесь. Так что будет не хуже, а может даже и лучше», — заверил Кузнецов, имея в виду не только горнолыжную, но и отельную часть курорта.

Подъёмники на Манжероке / Фото: пресс-служба Сбера

Перспективы Манжерока

Сбер уверен: будущее у курорта очень перспективное.

«Поток туристов большой уже сейчас, мы даже не ожидали насколько. Сюда без всякой рекламы стали приезжать люди со всей страны. В прошлом году поставили рекорд — курорт посетило более полумиллиона человек. Да и в 2022-м уже более 450 тысяч, к концу году рассчитываем на 700 тысяч», — заявил Станислав Кузнецов.

Горный Алтай в целом он называет уникальным местом в России. Здесь всё самое лучшее — воздух, лес, реки и озёра, история.

Высокий уровень экологичности будет не только за счёт природы, но и благодаря снижению воздействия со стороны человека. Например, на территории откажутся от использования транспорта с двигателями внутреннего сгорания, для доставки гостей и груза будут использовать элетрокары.

«Сбер в принципе давно работает по системе ESG (E с англ. environment — ответственное отношение к окружающей среде, S, social — высокая социальная ответственность, G, governance — высокое качество корпоративного управления, — прим. ред.). Все наши последние стройки, в том числе в центре Москвы на Кутузовском проспекте, в строгих рамках экологических требований. Объект на Манжероке будет одним из ярких примеров правильного отношения к природе», — отметил Станислав Кузнецов.

Он уверен: всё это вместе с первоклассной инфраструктурой сделает Манжерок особой точкой на туристической карте России. А развитие туризма будет способствовать и развитию смежных областей: авиации, дорожного строительства.

А ещё Сбер после завершения всех работ будет, пожалуй, самым крупным работодателем в сфере туризма в Республике Алтай. Уже сейчас на Манжероке работает около 450 человек, к концу года их будет не менее 1,5 тысяч.

«Все выиграют: и местные жители, и жители всей страны, и власти, и бизнес», — подчеркнул он.

Кстати, про власти. Топ-менеджер компании подчеркнул и важность роли правительства. Не только республики, которое помогает решать земельные и другие вопросы. Но и страны.

На следующий день после визита в Манжерок Станислав Кузнецов принял участие в совещании по вопросам развития туризма с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которое прошло в Горно-Алтайске 12 августа.

«Председатель правительства внимательно изучал каждый проект, задавал вопросы о количестве рабочих мест, номерном фонде. Он владеет проблемами реализации проектов, мы видим его внимание и поддержку правительства России и властей республики в реализации проекта. Лёд тронулся, ситуация в туристической отрасли стала меняться в позитивную сторону», — подытожил Кузнецов.

Напомним, в 2020 году президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписали меморандум о развитии курорта. Тогда сообщалось, что Сбер вложит в Манжерок 4 млрд рублей.