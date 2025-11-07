Пьяный мужчина поцеловал президента Мексики и попытался схватить ее за грудь
Подозреваемый был задержан ночью и помещен под стражу
07 ноября 2025, 13:00, ИА Амител
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подала в суд на мужчину, который, по ее словам, в состоянии алкогольного опьянения домогался ее во время публичного мероприятия в Мехико. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел во вторник на площади Сокало, когда Шейнбаум приветствовала собравшихся горожан. По видеозаписям, распространившимся в Сети, видно, как мужчина пробивается сквозь толпу, целует президента и пытается потрогать за грудь. Ситуацию быстро пресек один из помощников главы государства – Хуан Хосе Рамирес Мендоса.
Как заявила мэр Мехико Клара Бругада, подозреваемый был задержан ночью и помещен под стражу в отдел по расследованию сексуальных преступлений. Полиция выясняет, связан ли он с двумя другими случаями домогательств, произошедшими в тот же день.
Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что обращается в суд не только из личных соображений, но и в поддержку всех женщин, сталкивающихся с подобным насилием.
«Я решила подать в суд, потому что это то, что я пережила как женщина, – то, что переживают все женщины в нашей стране. Ни один мужчина не имеет права нарушать это пространство», – заявила президент.
Шейнбаум, ставшая в Мексике первой женщиной-президентом, неоднократно рассказывала о случаях домогательств, с которыми сталкивалась в юности и в начале карьеры.
Ранее сообщалось, что 29-летнего мигранта Хасанабея задержали за сексуальные домогательства 14-летней школьницы на станции метро "Маяковская" в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в час пик, когда мужчина намеренно прижался к девочке и начал ее трогать.
