У Франции нет технической возможности создать аналог "Орешника", уверен эксперт
Российское оружие способно долететь до любой точки Европы
17 января 2026, 11:40, ИА Амител
По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, занимающего должность заместителя президента РАРАН по информационной политике, у Франции на данный момент отсутствует потенциал для разработки аналога российского ракетного комплекса "Орешник". Об этом он сообщил изданию aif.ru.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон высказывался о необходимости создания европейского оружия, сопоставимого по характеристикам с "Орешником".
Сивков пояснил: «Создание стандартной баллистической ракеты большой дальности им под силу. Однако сложность заключается в том, что "Орешник" использует квазибаллистическую траекторию, в отличие от обычной баллистической… Разработка стандартной ракеты средней дальности также потребует около пяти лет. А вот создать гиперзвуковую ракету с квазибаллистической траекторией, неуязвимую для систем ПВО, им не под силу».
Военный эксперт Юрий Кнутов ранее указывал на способность "Орешника" достигать любой точки европейской территории не более чем за десять минут. Он также выразил уверенность в том, что другим странам потребуется минимум пять лет, а то и больше, чтобы разработать подобное оружие.
